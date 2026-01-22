Un trámite indispensable para salir a la ruta aumenta para 2026 + Seguir en









Uno de los trámites viales más importantes para circular con seguridad aumentó durante los primeros dos meses de 2026.

El cronograma de vencimientos continúa organizado, según el último número de la patente.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que busca reducir riesgos en las calles y mejorar la seguridad vial. Esta revisión técnica forma parte de los requisitos para transitar sin inconvenientes por calles y rutas de todo el país.

Desde el 16 de enero de 2026, comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, establecido por la Resolución N° 369/2025. La medida implicó un aumento del 21,8% en los valores y amplió aún más la diferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las tarifas continúan siendo considerablemente más bajas.

vtv.webp iprofesional. Cuánto costará el trámite de la VTV durante febrero 2026 Tras el aumento aplicado en enero de 2026, en territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.

Calendario por patente en 2026 El cronograma de vencimientos continúa organizado según el último número de la patente:

Febrero: patentes terminadas en 2

Marzo: patentes terminadas en 3

Abril: patentes terminadas en 4

Mayo: patentes terminadas en 5

Junio: patentes terminadas en 6

Julio: patentes terminadas en 7

Agosto: patentes terminadas en 8

Septiembre: patentes terminadas en 9

Octubre: patentes terminadas en 0

Noviembre: patentes terminadas en 1