Atención jubilados de ANSES: quiénes cobran en la semana de 19 de enero 2026

El organismo se encuentra otorgando sus últimos pagos de enero 2026 para jubilados y pensionados.

Desde el primer mes de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 2,47%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de ajustes para sus jubilados y pensionados durante 2026. Estas actualizaciones ajustan los montos de los haberes según la inflación registrada dos meses atrás y comienzan a aplicarse desde la primera fecha del calendario de pagos.

Además del aumento del 2,47%, continúa vigente el bono extraordinario, un refuerzo económico orientado a los haberes más bajos. Este complemento se aplica para garantizar que ningún ingreso quede por debajo de los $419.299,32.

jubilados ANSES.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026 Desde el primer mes de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 2,47%. En el caso del haber mínimo, al aumento se le adiciona un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32.

Los montos actualizados son los siguientes:

Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32.

$419.299,32. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46.

$349.439,46. Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.509,52. Como ocurre cada mes, estos importes se acreditan de manera automática en las cuentas de los beneficiarios.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pago de jubilación de enero 2026 Las fechas de cobro se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0 : 9 de enero

: 9 de enero DNI terminado en 1: 12 de enero

12 de enero DNI terminado en 2: 13 de enero

13 de enero DNI terminado en 3: 14 de enero

14 de enero DNI terminado en 4: 15 de enero

15 de enero DNI terminado en 5: 16 de enero

16 de enero DNI terminado en 6: 19 de enero

19 de enero DNI terminado en 7: 20 de enero

20 de enero DNI terminado en 8: 21 de enero

21 de enero DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

23 de enero DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

26 de enero DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

27 de enero DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

28 de enero DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

