ANSES hace un pago extra para jubilados en enero 2026 pero no todos lo reciben

Conocé quiénes acceden al beneficio extraordinario según su prestación y cuándo cobran.

El refuerzo alcanza de forma plena a jubilados con haber mínimo y se paga de manera proporcional para quienes cobran menos de $419.299,32 Depositphotos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante enero de 2026 se mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000. Los valores a pagar rigen a partir del aumento del 2,47% sobre todas las prestaciones previsionales. El ajuste surge de la inflación registrada dos meses atrás y se enmarca en el esquema de movilidad mensual que rige desde 2024.

El organismo aclaró que quienes superan el haber mínimo no acceden automáticamente al bono completo. En esos casos, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso tope fijado en $419.299,32, lo que limita el beneficio a los sectores de menor poder adquisitivo.

anses bono a jubilados.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026 El refuerzo está dirigido principalmente a jubilados y pensionados con haberes mínimos, en un contexto de actualización general de prestaciones definida por la fórmula de movilidad vigente.

Tras la actualización, la jubilación mínima, sumada al bono extraordinario, alcanza los $419.299,32.

Mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $349.439,46 y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en $314.509,52.

Jubilación mínima: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000) Jubilación máxima: $ 2.350.461,71 PUAM: $ 349.441,46 ($ 279.441,46 + bono de $ 70.000) PNC por invalidez o vejez: $ 314.513,53 ($ 244.513,53 + bono de $ 70.000) PNC madre de siete hijos: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000) jubilados ANSES.jpg Quiénes acceden al bono de $70.000 El bono extraordinario de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como a quienes cobran montos inferiores al piso establecido por ANSES. El objetivo oficial es garantizar que ningún beneficiario previsional quede por debajo de los $419.299,32 durante enero. También acceden al refuerzo completo las pensiones para madres de siete hijos. En el caso de otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo, los montos se actualizan por movilidad, aunque no incluyen el bono previsional, con valores que parten desde $125.518 y ascienden a $408.705 en casos de discapacidad. Los valores según categoría perciben los siguientes valores: Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46 .

. Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52 .

. Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32 .

. Asignación Universal por Hijo - $125.518 .

. Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705 .

. Asignación Familiar por Hijo - $62.765 .

. Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361. jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026 ANSES estableció un calendario de pagos escalonado según la terminación del DNI, que comenzó el 9 de enero para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, los pagos se concentran entre el 23 y el 29 de enero. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por hijo DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero Prestación por desempleo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 12 de enero

DNI terminado en 1: 13 de enero

DNI terminado en 2: 14 de enero

DNI terminado en 3: 15 de enero

DNI terminado en 4: 16 de enero

DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero

