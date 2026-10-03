Atención, jubilados: PAMI cambia la entrega de medicamentos

El nuevo esquema suma controles digitales y extiende el convenio entre la obra social y las farmacias hasta marzo de 2028.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) va a modificar de manera progresiva la operatoria que utilizan las farmacias para registrar y presentar las entregas de medicamentos a sus afiliados. El cambio surge de una nueva adenda al convenio con las entidades farmacéuticas, que incorpora la Presentación Digital (PD) y avanza hacia el reemplazo de la documentación física.

La modificación no significa que los troqueles, las firmas y los comprobantes en papel desaparezcan de un día para el otro. La nueva modalidad va a implementarse de forma gradual y ambos sistemas van a convivir durante un período de adaptación que se extiende hasta el 30 de junio de 2027 .

El cambio se enmarca en la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en junio, que estableció que las farmacias deben utilizar sistemas de gestión con mecanismos digitales para validar y registrar la dispensa de medicamentos ambulatorios. La norma también reconoce al token digital como una herramienta válida para identificar al paciente.

La nueva adenda fue firmada por las entidades que participan del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes con PAMI. Además de introducir la Presentación Digital, extiende la vigencia del acuerdo hasta el 31 de marzo de 2028 .

El objetivo es reducir progresivamente la cantidad de documentación física que las farmacias deben manipular, conservar y presentar para acreditar las dispensas. En ese proceso van a reemplazarse distintos elementos que hasta ahora forman parte de la operatoria habitual.

Entre ellos encontramos la firma manuscrita, el sello físico, los comprobantes en papel y el pegado de los troqueles de los medicamentos. En lugar de estos respaldos, el nuevo esquema va a usar mecanismos digitales de validación, certificación y facturación.

Qué va a pasar con los troqueles de los medicamentos

Uno de los cambios más importantes es el reemplazo progresivo del troquel físico. Hasta ahora, este elemento del envase funcionaba como una constancia que acredita la entrega del medicamento dentro de los procesos administrativos y de auditoría.

Con el nuevo mecanismo, esa función va a trasladarse al registro digital. El Ministerio de Salud explicó que los troqueles físicos serán reemplazados por mecanismos digitales interoperables vinculados con los sistemas de receta electrónica y de dispensa.

Para las farmacias adheridas al convenio de PAMI, la eliminación no va a ser inmediata. La adenda establece que durante el período inicial van a coexistir la Presentación Digital y la documentación física hasta el 30 de junio de 2027. Los establecimientos van a tener tiempo para adaptar sus sistemas y procedimientos.

¿Qué datos tengo que dar para validar las entregas de PAMI?

La nueva operatoria va a incorporar varias herramientas para reemplazar los respaldos que antes se hacían en papel. Entre ellas aparece el token digital de mi PAMI, que va a funcionar como mecanismo de identificación del paciente.

También se va a registrar el DNI de la persona que retira los medicamentos, tanto cuando se trata del propio afiliado como cuando otra persona autorizada realiza la gestión. Esta exigencia ya está contemplada en la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud.

A esto se suman los datos de facturación electrónica, los comprobantes fiscales correspondientes, el registro de los medicamentos efectivamente dispensados y la certificación digital del Director Técnico de la farmacia. La información validada por PAMI también va a poder cruzarse con los comprobantes fiscales electrónicos del establecimiento.

El esquema apunta a que una entrega pueda ser identificada mediante diferentes registros que se complementen entre sí. El Ministerio de Salud señaló que la digitalización busca mejorar la trazabilidad de todo el circuito, desde la prescripción hasta la dispensa.

Recomendaciones para afiliados de PAMI

Para los jubilados y pensionados, el cambio se relaciona principalmente con la forma en que las farmacias registran la entrega. La receta electrónica de PAMI ya permite que el afiliado o una persona autorizada retire medicamentos sin presentar la receta en papel en los casos en que corresponde este mecanismo. Para la dispensa, PAMI informa que se debe presentar el DNI y la credencial.

La nueva operatoria suma mecanismos digitales de identificación y respaldo, pero no modifica por sí misma la cobertura de medicamentos de PAMI. El cambio está concentrado en la gestión y documentación de las dispensas.

Además, hay tratamientos con requisitos particulares. PAMI informa, por ejemplo, que para medicamentos oncológicos y tratamientos especiales es necesaria la receta electrónica impresa con firma y sello originales, mientras que para psicofármacos se requiere también un duplicado en papel.