PAMI: cómo recibir pañales gratis y cada cuánto renovar la orden médica

El organismo modificó la vigencia de las órdenes médicas para pañales. Cuánto duran, cómo se entregan y qué hacer si no llegan.

PAMI mantiene la provisión de pañales e insumos para afiliados con indicación médica y establece nuevas pautas para las órdenes y las entregas.

El PAMI mantiene la entrega de pañales e insumos para sus afiliados que cuentan con indicación médica, aunque durante 2026 se modificaron las condiciones vinculadas con la vigencia de las órdenes . El cambio establece un plazo determinado para las nuevas prescripciones y busca ordenar la continuidad de la prestación.

Desde el 1° de marzo, las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas o renovadas tienen una vigencia de 90 días . Para continuar recibiendo los productos sin interrupciones, el afiliado debe solicitar una nueva prescripción a su médico de cabecera antes de que finalice el período correspondiente.

Las OME emitidas o renovadas desde el 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de tres meses. Una vez transcurrido ese período, el afiliado deberá comunicarse con su médico de cabecera para que genere una nueva orden si continúa necesitando la prestación.

Las órdenes que fueron emitidas o renovadas antes del 1° de marzo no quedan automáticamente alcanzadas por el nuevo plazo. Mantienen la vigencia original hasta su vencimiento, según la fecha que corresponda a cada prescripción.

Una vez que esa orden anterior vence y el médico genera una nueva, comienza a aplicarse el esquema de renovación cada 90 días . Por eso, la fecha de emisión o renovación es fundamental para determinar cuánto tiempo permanece activa la cobertura.

Cómo funciona la entrega de pañales a domicilio

La entrega se realiza en el domicilio registrado por el afiliado y puede recibirla cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda cuando llegue el pedido. PAMI también permite consultar el estado del envío desde la sección correspondiente de Mi PAMI.

Si el repartidor no encuentra a nadie, se deja una notificación y se realiza un segundo intento de entrega. En caso de que tampoco pueda concretarse, el afiliado recibe información sobre el lugar asignado para retirar los productos.

Los pañales permanecen en ese punto de retiro durante siete días corridos. En cuanto a la cantidad, PAMI mantiene para cada beneficiario las unidades que tenía autorizadas previamente; una ampliación requiere una autorización especial.

Qué hacer si no llegan los pañales de PAMI

Antes de realizar un reclamo, es importante verificar que la orden médica continúe vigente y que el domicilio de entrega esté actualizado. La dirección de residencia puede modificarse desde Mi PAMI, dentro de la información del perfil.

Si la entrega no se concreta o los productos presentan algún inconveniente, el afiliado puede realizar un reclamo mediante los canales oficiales de PAMI. El organismo también informa que, ante determinados problemas con la prestación, la reposición puede gestionarse dentro de un plazo de hasta siete días hábiles.

En el caso de las personas que viven en residencias de larga estadía, la modalidad depende del establecimiento. En los hogares pertenecientes a la red propia de PAMI, la institución se encarga del suministro; quienes viven en residencias privadas o que no pertenecen a la red reciben los insumos mediante el sistema previsto para los domicilios particulares.