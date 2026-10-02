PAMI cambia desde octubre: cuáles son los nuevos requisitos para recibir medicamentos gratis

El organismo actualiza los límites de ingresos para acceder a medicamentos con cobertura del 100%. Cuáles son los nuevos topes y qué condiciones se deben cumplir.

PAMI modificará desde octubre los parámetros de ingresos para acceder al subsidio social que permite obtener medicamentos sin cargo.

El PAMI modificará desde el 1° de octubre de 2026 los límites de ingresos que deben cumplir sus afiliados para acceder a medicamentos ambulatorios con cobertura del 100% por razones sociales . La actualización acompaña el incremento aplicado sobre las jubilaciones mínimas y modifica el monto máximo permitido para solicitar el beneficio.

El nuevo esquema establece un ingreso mensual inferior a $653.622,77 para el régimen general. En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el límite asciende a $1.307.245,53 .

El nuevo tope general equivale a 1,5 haberes mínimos previsionales . Como el haber mínimo de octubre de 2026 será de $435.748,51 , el límite para solicitar el subsidio social queda establecido en $653.622,77 mensuales.

Para los hogares en los que el afiliado o una persona conviviente tenga CUD , el límite se eleva a tres haberes mínimos , equivalente a $1.307.245,53 . De esta manera, el nuevo esquema contempla un margen de ingresos mayor para los hogares que tienen una persona con discapacidad.

Cumplir con el requisito de ingresos no significa obtener automáticamente los medicamentos sin cargo. PAMI también exige determinadas condiciones vinculadas con el patrimonio y la cobertura de salud del solicitante.

Qué otros requisitos pide PAMI para tener cobertura del 100%

Además del límite de ingresos, el afiliado no debe ser titular de una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble. Tampoco puede tener aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

Otro de los requisitos establece que no se puede contar con un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, salvo en los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga CUD. Estas condiciones se aplican al subsidio social para medicamentos ambulatorios.

Existe además una vía de reconsideración para determinados casos. Si el afiliado no cumple con los requisitos de ingresos o de cobertura de salud, pero el costo de los medicamentos indicados representa al menos el 15% de su ingreso previsional mensual, puede solicitar una evaluación especial que incluye informe social, escala de vulnerabilidad sociosanitaria y revalidación médica.

Cómo hacer el trámite para recibir medicamentos sin cargo

El pedido puede realizarse online o en una agencia PAMI, sin necesidad de turno previo. Para iniciar la gestión se requiere el DNI, la credencial de PAMI y una receta electrónica con el diagnóstico correspondiente o la codificación CIE-10.

La modalidad del trámite depende de la cantidad de medicamentos que necesite el afiliado. Para hasta cuatro medicamentos, la solicitud puede realizarse online con validación automática; hasta seis requiere evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL), mientras que más de seis medicamentos requieren intervención del Nivel Central.

El subsidio por razones sociales complementa las coberturas que PAMI ya mantiene para tratamientos específicos. El organismo informa que determinados medicamentos para diabetes, enfermedades oncológicas, VIH, hemofilia, trasplantes y otras patologías cuentan con cobertura del 100% dentro del programa, independientemente de este trámite social.