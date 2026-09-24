PAMI ofrece cursos y talleres gratis para jubilados: cómo inscribirse

La entidad ofrece actividades gratuitas para jubilados en septiembre. Hay propuestas de gimnasia, danza, memoria, juegos y cursos universitarios.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder durante septiembre a una amplia variedad de cursos y talleres gratuitos pensados para promover el aprendizaje, la actividad física y los vínculos sociales. La propuesta incluye alternativas presenciales, virtuales y mixtas, según el tipo de actividad y la institución que la dicta.

Entre las opciones disponibles aparecen gimnasia, danza, actividades recreativas, ejercicios de memoria y distintas propuestas culturales . Además, PAMI cuenta con el programa UPAMI, que permite realizar cursos universitarios sin necesidad de contar con estudios previos.

La oferta de PAMI reúne actividades destinadas a estimular diferentes aspectos de la vida cotidiana. Los talleres sociopreventivos incluyen propuestas relacionadas con movimiento, actividad cognitiva, expresión artística, hábitos saludables y entretenimiento , además de espacios destinados a generar nuevos vínculos.

Dentro de la programación también aparecen actividades vinculadas con la gimnasia y el bienestar corporal. Por ejemplo, durante septiembre se encuentra disponible una propuesta de actividades físicas y lúdico-recreativas para favorecer la calidad de vida de los adultos mayores , aunque los cupos pueden variar según cada curso.

La propuesta también incluye alternativas relacionadas con la danza. Una de las actividades disponibles durante este período es un taller de danza terapia para adultos mayores , diseñado para trabajar el bienestar físico, emocional y social mediante el movimiento.

Cómo inscribirse a los cursos y talleres de PAMI

Para anotarse, los afiliados deben ingresar a la plataforma de talleres y cursos de PAMI y seleccionar la propuesta que les interese. El sistema permite buscar las actividades disponibles según la temática, la institución y el lugar donde se realizan.

PAMI establece que los talleres sociopreventivos son presenciales, mientras que los cursos universitarios UPAMI pueden desarrollarse de manera presencial, virtual o bajo una modalidad mixta, de acuerdo con la institución que los ofrece. Los cupos dependen de cada actividad.

Una vez elegida la propuesta, se deben completar los datos solicitados y confirmar la inscripción. El organismo informa que cada persona puede anotarse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres, mientras que la disponibilidad de las actividades presenciales depende de la localidad.

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Qué actividades puede hacer un jubilado afiliado a PAMI

Además de los cursos y talleres, PAMI cuenta con distintas iniciativas destinadas a promover el envejecimiento activo. Entre ellas se encuentran actividades grupales que buscan estimular el movimiento, la memoria, la expresión artística y la participación social.

La oferta también contempla propuestas recreativas y culturales. El organismo menciona actividades vinculadas con museos, teatros, exposiciones, festivales y visitas a distintos espacios, además de programas de voluntariado y colonias recreativas.

De esta manera, los afiliados pueden elegir entre distintas alternativas según sus intereses y posibilidades. La disponibilidad concreta cambia de acuerdo con la localidad y los cupos, por lo que PAMI recomienda consultar la oferta vigente antes de realizar la inscripción.