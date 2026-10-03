Chau a la mesa ratona grande: la tendencia de 2026 para sumar elegancia y espacio en el living

La nueva tendencia cambia una de las piezas más clásicas del living y propone una forma más liviana de aprovechar el espacio.

La nueva forma de decorar el living busca que ningún mueble se lleve todo el protagonismo.

La decoración del living empieza a dejar atrás algunos muebles que durante años parecían indispensables . La tendencia de 2026 apuesta por ambientes más despejados, con piezas de menor volumen y diseños capaces de ocupar su lugar sin dominar toda la escena.

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El cambio se nota especialmente frente al sillón, donde las estructuras grandes y pesadas pierden terreno frente a opciones más discretas. Las formas también se flexibilizan y abren paso a diseños redondos, ovalados, irregulares y materiales con una presencia mucho más liviana.

Durante mucho tiempo, la mesa ratona rectangular y de grandes dimensiones ocupó un lugar casi fijo delante del sillón . La propuesta que gana terreno cambia esa lógica: en vez de convertirla en una de las piezas más voluminosas del ambiente, reduce sus proporciones y reserva una mayor superficie para el resto de la composición.

Una mesa más chica deja más espacio libre frente al sillón y hace que el living se sienta menos cargado.

La función básica se mantiene. Sigue ofreciendo un apoyo para objetos y acompañando al sofá, pero ya no necesita ser extensa para cumplir ese papel. La diferencia está en adaptar sus medidas al uso cotidiano y dejar atrás aquellos modelos que avanzaban demasiado sobre el sector central.

El rectángulo tampoco es la única opción. Los modelos circulares, ovalados y con líneas irregulares aparecen como alternativas a las estructuras más rígidas. Las siluetas orgánicas suman además un detalle diferente sin recurrir necesariamente a grandes dimensiones.

El carácter del mueble pasa entonces por otros recursos. Una superficie asimétrica, una base particular o una forma menos convencional pueden llamar la atención sin depender del tamaño.

Muebles livianos: la clave para ganar fluidez y amplitud visual

La reducción de las proporciones modifica además cómo se relacionan los distintos elementos del ambiente. La alfombra y el piso quedan más expuestos, mientras que plantas y otros objetos decorativos encuentran lugar sin quedar relegados detrás de una estructura dominante.

Ese efecto se nota especialmente en livings chicos. Un modelo compacto facilita la circulación y evita que el sector frente al sillón quede ocupado casi por completo por una sola pieza.

La propuesta tampoco consiste en vaciar el ambiente. Se trata de elegir elementos con menor peso visual y distribuir mejor la superficie disponible. Una mesa central más chica puede convivir con el sofá, la alfombra o las plantas sin convertirse automáticamente en el punto alrededor del cual gira todo lo demás.

También cambia la manera en que se organiza el conjunto. En lugar de concentrar la atención en un único elemento central, cada objeto conserva mayor presencia y la composición queda menos condicionada por una sola estructura.

La mezcla de materiales permite sumar textura sin volver a muebles grandes o demasiado pesados. Freepik

El regreso del vidrio y la mezcla de materiales en el interiorismo

Dentro de este cambio también reaparece con fuerza el vidrio. Su transparencia permite ver el piso o la alfombra a través de la superficie y evita que la mesa se perciba como un bloque sólido. Esa característica cobra mayor importancia en propuestas que buscan aligerar la decoración.

Los modelos completamente transparentes son una de las alternativas, aunque no la única. También aparecen diseños que mezclan vidrio con madera o metal para sumar distintas texturas sin abandonar esa estética más liviana.

La combinación permite además trabajar la estructura sin recurrir a grandes dimensiones. Una base de madera, detalles metálicos o un soporte de líneas más marcadas pueden aportar contraste mientras la tapa transparente mantiene despejada la visión hacia el suelo.

En otros modelos, el vidrio deja de ser únicamente la tapa y pasa a formar parte de soportes o laterales. Esa variedad amplía las posibilidades sin volver a las mesas ratonas grandes y pesadas que dominaron durante años.