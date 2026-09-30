Si estás buscando un nuevo pasatiempo, PAMI puede tener la oportunidad para vos

El organismo mantiene una oferta de actividades gratuitas para sus afiliados, con propuestas presenciales y virtuales según la institución y los cupos disponibles.

La inscripción se gestiona desde el sitio oficial de PAMI y permite elegir entre distintas temáticas, universidades y centros según la actividad.

La Administración Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) mantiene múltiples propuestas de cursos y talleres gratuitos para sus afiliados. Las actividades están disponibles en distintas partes del país y pueden hacerse de manera presencial, virtual o mixta, según el tipo y la institución que la organiza.

La oferta incluye los cursos universitarios UPAMI, dictados por docentes de instituciones académicas, y los talleres sociopreventivos que PAMI organiza junto con Centros de Jubilados y Pensionados. En ambos casos, no se exige contar con estudios previos para participar y los cupos dependen de cada actividad.

PAMI cuenta con dos propuestas principales: los Cursos Universitarios UPAMI y los Talleres Sociopreventivos . Ambas alternativas son gratuitas para las personas afiliadas y tienen como objetivo generar espacios de aprendizaje, actividad y encuentro . Los cursos UPAMI se desarrollan junto con universidades de distintas partes del país. La propuesta abarca temáticas variadas y no requiere estudios previos. Además, según la institución que dicte cada curso, se puede elegir entre cursada presencial, virtual o mixta.

La oferta cambia según las universidades que participan y los períodos de inscripción . Actualmente, el buscador oficial permite encontrar cursos con vacantes disponibles. Los talleres sociopreventivos tienen otra modalidad. Son actividades presenciales organizadas junto con Centros de Jubilados y Pensionados. PAMI señala que pueden estar relacionadas con movimiento, actividad cognitiva, expresión artística, hábitos saludables, cuidado y entretenimiento.

Una diferencia importante está en el alcance geográfico . Para los cursos UPAMI virtuales se pueden elegir propuestas de distintas partes del país . En cambio, para los talleres sociopreventivos hay que elegir actividades disponibles en la localidad o departamento correspondiente.

Requisitos para participar en los cursos y talleres de PAMI

El requisito central para acceder a estas propuestas es estar afiliado a PAMI. Además, no hace falta contar con estudios universitarios anteriores ni conocimientos específicos para anotarse en los cursos UPAMI. La institución aclara expresamente que no se necesitan estudios previos.

Tampoco existe un único listado de actividades válido para todo el país. La disponibilidad depende de las universidades, Centros de Jubilados y Pensionados y otras instituciones que participan del programa. Por eso, una actividad que aparece en una localidad puede no estar disponible en otra.

Los cupos también son propios de cada propuesta. El buscador oficial permite consultar esta información antes de completar la inscripción. Cada afiliado puede anotarse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres sociopreventivos. En el caso de los cursos virtuales, se pueden seleccionar propuestas de universidades ubicadas en distintas partes del país. Para los talleres presenciales, la elección queda limitada a los que estén disponibles en la localidad correspondiente.

Cómo anotarme en los cursos y talleres de PAMI

La inscripción se hace por internet desde la página oficial de PAMI. El organismo concentra ahí el buscador de cursos y talleres, donde se pueden filtrar las propuestas según la temática, la institución y el lugar donde se desarrollan. También existe la posibilidad de gestionar el trámite desde la aplicación de PAMI.

Para los cursos universitarios UPAMI, hay que entrar al buscador, seleccionar la temática que interesa y elegir una universidad o propuesta. Si se busca una actividad presencial, PAMI recomienda elegir una institución cercana al domicilio. Para las alternativas virtuales, se pueden seleccionar cursos de cualquier parte del país.

En el caso de los talleres sociopreventivos, el buscador solicita primero la provincia y el departamento. Después permite elegir una temática y, si se quiere, un Centro de Jubilados y Pensionados específico. El sistema muestra las actividades disponibles para esa zona.

Una vez elegida la propuesta, hay que completar los datos solicitados y confirmar la inscripción. Después, el docente o tallerista se comunica con la persona afiliada por correo electrónico o teléfono para brindar la información necesaria sobre el comienzo y el desarrollo de la actividad.

La disponibilidad no es permanente: las propuestas tienen sus propios períodos de inscripción y los cupos pueden agotarse. Por eso, antes de elegir un curso o taller conviene revisar en el buscador oficial la modalidad, las fechas, el lugar, los cupos y el cierre de inscripción correspondiente.