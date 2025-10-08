AUH de ANSES: cómo acceder a los pagos extras de octubre 2025

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán cobrar montos extra en octubre de prestaciones complementarias.

Los pagos extras a los que pueden acceder los titulares de la AUH de ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) tienen dos buenas noticias para octubre. En primer lugar, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de esta y otras prestaciones según lo que establece el Decreto 274/2024 sobre aumentos por movilidad.

Esta medida fija aumentos todos los meses a las asignaciones, pensiones y jubilaciones, con un porcentaje que tome como referencia el último índice de inflación. Por otro lado, también podrán complementar su ingreso básico con otras prestaciones complementarias que tienen como objetivo facilitar el acceso a recursos básicos.

La Asignación Universal por Hijo apunta a familias con hijos menores de hasta 17 años , mujeres embarazadas y personas con hijos con discapacidad. Los solicitantes tienen que presentar la documentación actualizada y, en casos de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) . Este beneficio busca garantizar un ingreso mensual para cubrir las necesidades básicas de cada hijo.

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, tenes que acreditar una residencia de al menos 2 años en el territorio argentino.

Estar comprendido en alguno de los siguientes grupos:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

o sin aportes Personal de casas particulares

particulares Monotributista social

Del hijo:

Ser menor de 18 años . No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad. Ser soltero.

Monto de la AUH en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo recibirá en octubre un 1,9% de aumento en línea con la inflación de agosto. La formula de movilidad vigente busca que los sectores más vulnerables no pierdan poder adquisitivo, por lo que se apunta a que evolucione según los salarios.

El monto total de la AUH es en octubre de $117.252 por hijo, no obstante, lo que cobran todos los meses representa un 80% ($93.801,60) ya que el dinero retenido se acumula para su eventual pago tras la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita que el menor cumple con sus controles de salud, el calendario de vacunación y que asiste al colegio regularmente.

Por otro lado, la AUH por discapacidad asciende a $381.791 por hijo, como la prestación es la misma, también solo se paga el 80% ($305.432,80) todos los meses y el otro 20% de retiene para el pago anual.

Extras a los que pueden acceder

Se trata de tres prestaciones complementarias con la Asignación Universal por Hijo que ayudan a incrementar el ingreso mensual de los beneficiarios.

Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente con la AUH y apunta a la compra de alimentos.

Los montos varían según la cantidad de hijos:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

El objetivo es garantizar el acceso a los recursos básicos en hogares con menores de 17 años o con discapacidad sin límite de edad.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Está destinado a menores de 3 años y personas gestantes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE). El objetivo es garantizar que el infante reciba una alimentación saludable durante al menos los primeros años de vida. En octubre el monto es de $44.222 por hijo, y se acredita automáticamente con la AUH.

Libreta AUH

La Libreta AUH es un formulario que se presenta periódicamente ante ANSES para acreditar que los niños y niñas cumplieron con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Tras su presentación, ANSES paga 20% retenido de la prestación, acumulado durante los meses previos.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES parra octubre ya fue publicado e inicia hoy, miércoles 8. En cuanto a las fechas para cada terminación, están a continuación:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 9/10

Documentos terminados en 1: 13/10

Documentos terminados en 2: 14/10

Documentos terminados en 3: 15/10

Documentos terminados en 4: 16/10

Documentos terminados en 5: 17/10

Documentos terminados en 6: 20/10

Documentos terminados en 7: 21/10

Documentos terminados en 8: 22/10

Documentos terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal