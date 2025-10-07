ANSES aclaró quiénes serán los beneficiarios de la AUH que cobran los extras en octubre 2025

El organismo previsional informó sobre los montos finales para las asignaciones en el décimo mes del año.

ANSES informó sobre la AUH en octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los detalles del pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2025. Los montos se ajustaron según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, con un aumento del 1,9% para mantener el poder adquisitivo de las familias. Los beneficiarios recibirán sus haberes según el último dígito de su DNI, en fechas escalonadas a lo largo del mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El programa está dirigido a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación y personas con hijos con discapacidad sin límite de edad. Los requisitos incluyen residencia en Argentina, inscripción de los hijos en el sistema educativo y controles de salud al día.

La AUH alcanza a familias con hijos en edad escolar , mujeres embarazadas y personas con hijos con discapacidad . Los solicitantes deben presentar documentación actualizada y, en casos de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) . El beneficio busca garantizar un ingreso mensual para cubrir necesidades básicas.

El programa también incluye a mujeres embarazadas desde el tercer mes de gestación . Los requisitos principales son residencia en el país , inscripción de los hijos en el sistema educativo y controles médicos al día .

Monto de la AUH en octubre 2025

Los valores actualizados de la AUH para octubre 2025 son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo estándar : $93.800,77 (se abona el 80% mensual , equivalente a $75.040,62 ; el 20% restante , $18.760,15 , se libera con la presentación de la Libreta AUH ).

: (se abona el , equivalente a ; el , , se libera con la presentación de la ). Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $402.831,11 (se paga el 80% mensual , $322.264,89 ; el 20% restante , $80.566,22 , se cobra al presentar la Libreta AUH ).

: (se paga el , ; el , , se cobra al presentar la ). Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos) : $58.572,85 .

: . Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

Extras a los que pueden acceder

Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son:

Tarjeta Alimentar

Este beneficio ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos en octubre 2025 son:

Familias con un hijo : $52.250.

: $52.250. Familias con dos hijos : $81.936.

: $81.936. Familias con tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche 1000 Días

Este refuerzo nutricional brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. El objetivo es mejorar la salud infantil durante los primeros años de vida.

Libreta AUH 2025 La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos para octubre 2025 comienza el miércoles 8 de octubre:

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9/10

DNI terminado en 1: 13/10

DNI terminado en 2: 14/10

DNI terminado en 3: 15/10

DNI terminado en 4: 16/10

DNI terminado en 5: 17/10

DNI terminado en 6: 20/10

DNI terminado en 7: 21/10

DNI terminado en 8: 22/10

DNI terminado en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.