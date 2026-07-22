¿No cobraste tu prestación? Cómo reclamar ante ANSES si se vencieron los plazos

Conocé el procedimiento para presentar un reclamo cuando finaliza el período de pago y el dinero todavía no fue acreditado.

ANSES permite realizar reclamos cuando una prestación no fue acreditada una vez finalizado el calendario de pagos.

ANSES dispone de diferentes canales para que los beneficiarios puedan realizar un reclamo cuando una prestación, asignación o jubilación no fue acreditada dentro del período previsto. En estos casos, es importante verificar primero el calendario de pagos y la información registrada en el organismo , antes de iniciar una gestión.

Si el cronograma ya finalizó y el dinero continúa sin depositarse, el titular puede presentar un reclamo para que la situación sea analizada. El trámite permite detectar posibles errores administrativos, problemas con la cuenta bancaria o inconsistencias en los datos personales.

Antes de iniciar el procedimiento, también es recomendable revisar el estado del beneficio desde Mi ANSES y reunir la documentación necesaria para agilizar resolver la situación.

Cuando la fecha asignada en el calendario oficial de pagos ya pasó y el beneficiario todavía no recibió la acreditación correspondiente, se considera un plazo vencido . A partir de ese momento, el titular ya puede comenzar las consultas para conocer el motivo de la demora .

No obstante, ANSES recomienda verificar previamente que no existan modificaciones en el cronograma o inconvenientes vinculados con la entidad bancaria . Si luego de esa revisión el pago sigue sin aparecer, corresponde avanzar con el reclamo formal.

Requisitos para iniciar el reclamo por falta de cobro

Para presentar un reclamo es necesario contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), el número de CUIL y los datos personales actualizados en la base de ANSES. Además, es importante conocer qué prestación se reclama y la fecha en la que debía efectuarse el pago.

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES o por los canales de atención habilitados por el organismo. En algunos casos, también puede ser necesario presentar documentación adicional, que permita acreditar la situación particular del beneficiario.

¿Qué hacer si no cobraste tu prestación o jubilación a tiempo?

Si usted no recibió el pago en la fecha estimada, el primer paso es consultar el calendario oficial y verificar el estado del beneficio desde Mi ANSES. También conviene confirmar que la cuenta bancaria informada continúe activa y que los datos personales sean correctos.

Luego de esas comprobaciones el dinero sigue sin acreditarse, corresponde presentar el reclamo ante ANSES, para que el organismo revise el caso. Una vez iniciado el trámite, el beneficiario podrá realizar el seguimiento hasta obtener una respuesta y, si corresponde, la regularización del pago pendiente.

Es importante iniciar el reclamo apenas se confirme que el pago no fue acreditado dentro del plazo establecido. Actuar con rapidez y contar con toda la documentación requerida puede facilitar la revisión del caso y reducir los tiempos de resolución por parte del organismo.

Además, ANSES recomienda realizar todas las consultas y gestiones únicamente a través de sus canales oficiales, como Mi ANSES o las oficinas del organismo. De esa manera, los beneficiarios pueden hacer un seguimiento del trámite, conocer el estado de su reclamo y recibir información actualizada hasta que la situación sea regularizada.