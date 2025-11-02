El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicó un nuevo incremento, del 4,1%, en las tarifas de colectivos, subte y peajes en noviembre como parte del esquema de subas mensuales vigente para este año.
Aumento del transporte en CABA: cuánto sale el subte, colectivo y peaje en noviembre 2025
La actualización tarifaria fijada por el Ejecutivo porteño para el penúltimo mes del año alcanzará un nuevo monto basado en el cálculo que contempla la suma del último dato de inflación.
-
Tren Roca con servicio limitado: cuándo volverá a funcionar con normalidad
-
Llegan los aumentos tras las elecciones, ¿cuánto sube cada rubro?
La actualización tarifaria fijada por el Ejecutivo porteño para el penúltimo mes del año alcanzará el 4,1%, a partir del cálculo que contempla la suma del último dato de inflación (2,1% en septiembre) y un 2% extra.
El aumento se desprende del sistema aprobado, para el corriente calendario, en audiencias públicas llevadas a cabo en febrero pasado. Los servicios de CABA que aumentaron sus costos son los subtes, el premetro, los peajes de las autopistas de jurisdicción porteña y las 31 líneas de colectivos que transitan en el territorio de la Ciudad, que fueron traspasadas por Nación en septiembre del 2024.
Incremento en el boleto de colectivo en CABA
- Sección 1 (0 a 3 km): Plena: $568,82
- Sección 2 (3 a 6 km): Plena: $633,67
- Sección 3 (6 a 12 km): Plena: $682,49
- Sección 4 (12 a 27 km): Plena: $731,34
Aumento del Subte
- 1 a 20 viajes: $1.157 con SUBE registrada / $1.839,63 sin SUBE nominalizada.
- 21 a 30 viajes: $925,60 con SUBE registrada / $1.471,70 sin SUBE nominalizada.
- 31 a 40 viajes: $809,90 con SUBE registrada / $1.287,74 sin SUBE nominalizada.
- 41 a más viajes: $694,20 con SUBE registrada / $1.103,78 sin SUBE nominalizada.
- Premetro: $404,95 con SUBE registrada / $643,87 sin SUBE nominalizada.
Aumentos en los peajes de AUSA
Los nuevos valores de los peajes en la Ciudad a partir de mayo para los vehículos livianos de 2 ejes
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
- Hora no pico: $3.323,63 / Hora pico: $4.710,13
Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero
- Hora no pico: $1.384,71 / Hora pico: $1.958,18
Alberti
- Hora no pico: $1.052,56 / Hora pico: $1.329,34
Paseo del Bajo
- En cualquier horario: $7.353,94
Aumento de colectivos en PBA
La provincia de Buenos Aires también elevó la tarifa de los colectivos que están bajo su jurisdicción para noviembre, por lo que los bonaerenses pagarán más caros los viajes en dicho territorio.
- Viajes de 0 a 3 km: con SUBE registrada: $572,99 - Tarifa social: $257,65 - SUBE Sin Nominalizar: $910,52
- Viajes de 3 a 6 km: con SUBE registrada: $637,51 - Tarifa social: $287,16 - SUBE Sin Nominalizar: $1.016,47
- Viajes de 6 a 12 km: con SUBE registrada: $687,08 - Tarifa social: $309,19 - SUBE Sin Nominalizar: $1.093,41
- Viajes de 12 a 27 km: con SUBE registrada: $736,35 - Tarifa social: $331,59 - SUBE Sin Nominalizar: $1.171,05
Dejá tu comentario