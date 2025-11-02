Aumento del transporte en CABA: cuánto sale el subte, colectivo y peaje en noviembre 2025







La actualización tarifaria fijada por el Ejecutivo porteño para el penúltimo mes del año alcanzará un nuevo monto basado en el cálculo que contempla la suma del último dato de inflación.

Metrobús en Alberdi y Directorio Télam

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicó un nuevo incremento, del 4,1%, en las tarifas de colectivos, subte y peajes en noviembre como parte del esquema de subas mensuales vigente para este año.

La actualización tarifaria fijada por el Ejecutivo porteño para el penúltimo mes del año alcanzará el 4,1%, a partir del cálculo que contempla la suma del último dato de inflación (2,1% en septiembre) y un 2% extra.

El aumento se desprende del sistema aprobado, para el corriente calendario, en audiencias públicas llevadas a cabo en febrero pasado. Los servicios de CABA que aumentaron sus costos son los subtes, el premetro, los peajes de las autopistas de jurisdicción porteña y las 31 líneas de colectivos que transitan en el territorio de la Ciudad, que fueron traspasadas por Nación en septiembre del 2024.

Incremento en el boleto de colectivo en CABA Sección 1 (0 a 3 km): Plena: $568,82

Sección 2 (3 a 6 km): Plena: $633,67

Sección 3 (6 a 12 km): Plena: $682,49

Sección 4 (12 a 27 km): Plena: $731,34 Colectivos Pasajeros Transporte Publico Aumentan los colectivos en noviembre 2025. Mariano Fuchila Aumento del Subte 1 a 20 viajes: $1.157 con SUBE registrada / $1.839,63 sin SUBE nominalizada.

21 a 30 viajes: $925,60 con SUBE registrada / $1.471,70 sin SUBE nominalizada.

31 a 40 viajes: $809,90 con SUBE registrada / $1.287,74 sin SUBE nominalizada.

41 a más viajes: $694,20 con SUBE registrada / $1.103,78 sin SUBE nominalizada.

Premetro: $404,95 con SUBE registrada / $643,87 sin SUBE nominalizada. Estación Carlos Gardel Subte B El subte también sufrirá un incremento. CABA Aumentos en los peajes de AUSA Los nuevos valores de los peajes en la Ciudad a partir de mayo para los vehículos livianos de 2 ejes

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Hora no pico: $3.323,63 / Hora pico: $4.710,13 Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero Hora no pico: $1.384,71 / Hora pico: $1.958,18 Alberti Hora no pico: $1.052,56 / Hora pico: $1.329,34 Paseo del Bajo En cualquier horario: $7.353,94 Aumento de colectivos en PBA La provincia de Buenos Aires también elevó la tarifa de los colectivos que están bajo su jurisdicción para noviembre, por lo que los bonaerenses pagarán más caros los viajes en dicho territorio. Viajes de 0 a 3 km: con SUBE registrada: $572,99 - Tarifa social: $257,65 - SUBE Sin Nominalizar: $910,52

Viajes de 3 a 6 km: con SUBE registrada: $637,51 - Tarifa social: $287,16 - SUBE Sin Nominalizar: $1.016,47

Viajes de 6 a 12 km: con SUBE registrada: $687,08 - Tarifa social: $309,19 - SUBE Sin Nominalizar: $1.093,41

Viajes de 12 a 27 km: con SUBE registrada: $736,35 - Tarifa social: $331,59 - SUBE Sin Nominalizar: $1.171,05