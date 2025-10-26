Los argentinos eligen diputados y senadores este domingo, por ello se movilizarán en distintos medios hacia los centros de votación. El cronograma de servicios y cuáles funcionarán gratis.

Se llevan a cabo las elecciones 2025 , donde los argentinos eligen los diputados y senadores para renovar la bancas en el Congreso. Muchos se trasladarán en el transporte público (como tren, subte y colectivo) hacia los centros de votación, sumado también los peajes . Conocé el padrón electoral , dónde voto y cuándo se conocerán los primeros resultados .

Como en los comicios de mayo, la Ciudad de Buenos Aires especificó que el servicio de subte inicia una hora antes de lo habitual. Es decir, que todas las líneas están operativas desde las 7 para acompañar la apertura de las urnas y permitir que los ciudadanos puedan llegar a tiempo a emitir su sufragio.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor de pasajeros “para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

La medida abarca a los servicios regulares de colectivos, de carácter urbano e interurbano de media distancia , cercanos a CABA e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial. También alcanza a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia. Además, pidió a los municipios bonaerenses que se adhieran a esta iniciativa.

En cuanto al servicio de trenes , también se aplicarán modificaciones, ya que circularán con frecuencia de día domingo , lo que implica intervalos más espaciados entre cada formación.

trenes Cómo funcionan los trenes este domingo.

Elecciones 2025: cómo será el transporte público en otras provincias

En el caso de Mendoza el colectivo será gratuito, entre las 7 y las 20 en toda la provincia e incluye colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia y el Metrotranvía, al igual que los colectivos en toda la provincia de Córdoba y de Santa Fe.

En Salta y Tucumán ya se confirmó que el transporte no será gratuito y se reforzará la frecuencia. La medida fue suspendida por falta de presupuesto, tras el recorte de subsidios nacionales al transporte del interior del país.

Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires durante los comicios

Este domingo 26 de octubre, durante la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), que detalló que la medida regirá de 6 a 19, franja horaria en la que se desarrollarán los comicios. Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por las autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires.

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa Los peajes serán gratuitos todo el día en la Provincia. Mariano Fuchila

Con un comunicado, Aubasa explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”. Durante la jornada electoral, la empresa Aubasa informó que continuará brindando actualizaciones sobre el estado del tránsito a través de sus canales oficiales. Desde temprano, los reportes señalaban que la circulación era fluida en los principales accesos y rutas bonaerenses.

“A esta hora, el tránsito se mantiene sin demoras en ambos sentidos sobre la #Autovía2 y la #Ruta11”, publicó la concesionaria en su cuenta oficial a las 7 de la mañana. Minutos más tarde, añadió: “En la #AuBuenosAiresLaPlata el tránsito también se encuentra sin demoras en ambos sentidos”.