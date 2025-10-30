El tren Sarmiento no se detendrá en una estación clave de CABA: cuál es la parada, desde cuándo será y los motivos







Las tareas buscan mejorar la seguridad operativa y continuarán en noviembre con nuevas intervenciones en la estación Caballito.

La línea Sarmiento sufrirá una modificación en su recorrido

La línea Sarmiento, una de las siete que conforman la red ferroviaria metropolitana de Buenos Aires, conecta diariamente la estación Once, en el barrio porteño de Balvanera, con las terminales de Moreno, Lobos y Mercedes, en el oeste del conurbano bonaerense. Con más de 300.000 pasajeros diarios, es uno de los servicios más utilizados por los usuarios del transporte público.

El tren Sarmiento suspende sus paradas en Liniers por obras de señalización En el marco de una serie de obras de modernización, Trenes Argentinos informó que el Sarmiento no se detendrá en la estación Liniers el viernes 31 de octubre, entre las 10 y las 15, ni durante el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, cuando el cierre será total por 24 horas.

Las tareas forman parte del nuevo sistema de señalización que se instala entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, y que busca mejorar la seguridad operativa y reducir las fallas en los mecanismos de control. Para ello, se realizará un corte escalonado de energía sobre las cuatro vías principales con el fin de tender los cables troncales del sistema.

Trenes Argentinos Sarmiento Belgrano Roca Mitre Las tareas forman parte del nuevo sistema de señalización que se instala entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, y que busca mejorar la seguridad operativa y reducir las fallas en los mecanismos de control. Mariano Fuchila Además, se anunció que el 15 y 16 de noviembre continuarán los trabajos en la estación Caballito, lo que obligará a limitar el servicio del ramal Once–Moreno entre Liniers y Moreno, sin conexión con la terminal porteña.

