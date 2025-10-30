La Ciudad pone en marcha el Trambus, el nuevo sistema de colectivos eléctricos y sustentables







El proyecto forma parte del plan de modernización del transporte urbano, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y sonora, e integrar los distintos medios de movilidad porteños

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó oficialmente el proyecto “Trambus”, una nueva modalidad de transporte público basada en colectivos eléctricos que funcionarán con un sistema silencioso, sustentable y sin emisiones contaminantes. La primera etapa consistirá en una prueba piloto sobre la Avenida Juan B. Justo, donde ya comenzaron las tareas de adaptación y capacitación de conductores.

El Trambus forma parte del plan de modernización del transporte urbano, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y sonora, e integrar los distintos medios de movilidad porteños. En esta fase inicial, la empresa Juan B. Justo S.A.T.C.I. opera las pruebas junto a la línea 34, simulando parte del recorrido que se implementará de forma definitiva.

trambus El Trambus 1 (T1) comenzará a funcionar en 2026, uniendo Aeroparque con el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando barrios como Palermo, Caballito, Boedo y Nueva Pompeya. El sistema contará con dos líneas de trambuses eléctricos, conectadas de manera transversal con las cinco líneas de subte y cuatro líneas de trenes metropolitanos, favoreciendo una red más eficiente e intermodal.

Por qué barrios de la Ciudad pasará el Trambus El Trambus 1 (T1) comenzará a funcionar en 2026, uniendo Aeroparque con el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando barrios como Palermo, Caballito, Boedo y Nueva Pompeya. En tanto, el Trambus 2 (T2) entrará en servicio en 2027, conectando el norte y el sur de la Ciudad, desde Belgrano C hasta San Pedrito, con múltiples combinaciones intermodales en su trayecto.