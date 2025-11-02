Tren Roca con servicio limitado este domingo 2 de noviembre: por qué y cuándo volverá a funcionar con normalidad







El ramal Bosques vía Quilmes funcionará hasta Berazategui en el tren que conecta CABA con la zona sur del conurbano boanerense.

El tren Roca funcionará con servicio limitado este domingo 2 de noviembre en el ramal Bosques vía Quilmes. Mariano Fuchila

El tren Roca operará este domingo 2 de noviembre con servicio limitado en el ramal Bosques vía Quilmes, y los trenes no llegarán a la terminal de Bosques. La medida responde a trabajos de renovación de vías y mejoras en estaciones enmarcadas dentro de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los trabajos se concentran entre las estaciones Ranelagh y Sourigues, donde se realiza la instalación de dovelas de hormigón para reemplazar la cama de rieles existente. Además, se está colocando un nuevo tramo de vía con durmientes de hormigón, lo que permitirá modernizar y reforzar la infraestructura del ramal.

tren-roca.jpg Las obras incluyen la instalación de dovelas de hormigón y nuevos durmientes entre Ranelagh y Sourigues. Hasta las 8 de la mañana, los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes estuvieron interrumpidos. Los trenes que circulan hacia Bosques vía Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza, entre Temperley y las cabeceras de la zona sur, funcionaron de manera limitada, afectando la movilidad de pasajeros de la región.

La restricción responde, además, a la necesidad de cortar la energía de la catenaria, el sistema de alimentación eléctrica aérea, para realizar un análisis previo a la instalación de ascensores y la construcción de un túnel peatonal en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

tren roca.jpg Se cortó la energía de la catenaria para realizar análisis previos a la instalación de ascensores y un túnel peatonal. Recomendaciones para los pasajeros Los usuarios del tren Roca deberán planificar su viaje considerando la reducción del servicio, especialmente si se trasladan hacia la terminal de Bosques. Las autoridades recomiendan anticiparse, respetar los desvíos señalizados y prestar atención a las indicaciones de personal ferroviario para evitar demoras y garantizar la seguridad durante los trabajos de renovación.

Con estas obras, el ramal busca mejorar la seguridad, la eficiencia del servicio y la comodidad de los pasajeros, aunque por el momento, los viajes hacia Bosques se verán limitados hasta la finalización de los trabajos.

Temas Trenes

Transporte