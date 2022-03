Indignación por la agresión de una agente de la policía de la Ciudad a un menor con autismo

agresión tren.mp4 Redes

A pesar de que una pasajera le pedía que pare ya que el niño "tiene autismo", la policía siguió. Hasta que finalmente el padre del menor la separó. Seguido, se acercó la pasajera que filmó el hecho preguntándole sus datos personales: "¿Cómo es tu nombre? ¿Te podes identificar?". La oficial solo respondió con una repregunta: "¿Por qué?".

"No lo estoy agrediendo. Primero me pegó el nene, yo no lo toqué", aseguró la policía en su defensa.

https://twitter.com/carovillalba09/status/1506679343933583363 Fuentes de la Policía de CABA aseguran que hasta el momento no hay una decisión oficial por parte de las autoridades, pero se está analizando qué medidas tomar. — Carolina Villalba (@carovillalba09) March 23, 2022

Según Villalba, "Fuentes de la Policía de CABA aseguran que hasta el momento no hay una decisión oficial por parte de las autoridades, pero se está analizando qué medidas tomar".