Ayuda Escolar de ANSES 2025: cuáles son los montos de octubre 2025

La prestación acompaña a las familias en el ciclo lectivo de sus hijos y refuerza el acceso a la educación en todo el país.

La ayuda escolar de ANSES se paga una vez al año.

La llegada del ciclo lectivo suele traer un gasto extra en los hogares. Entre uniformes, útiles y materiales, el presupuesto familiar queda ajustado. Por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un apoyo económico destinado a madres, padres y tutores que deben afrontar estas compras.

Se trata de la Ayuda Escolar , una asignación que se paga una vez al año y que garantiza que los chicos y chicas puedan comenzar las clases en igualdad de condiciones. Por eso es importante tener en cuenta todos los detalles sobre quiénes la cobran, los montos vigentes y cómo realizar el trámite.

En el caso de los hijos sin discapacidad, la cobertura se extiende desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, siempre que estén escolarizados en nivel inicial, primario o secundario.

Para quienes tienen hijos con discapacidad, no existe límite de edad. La condición es que concurran a una institución educativa (común o especial), reciban apoyo de docentes particulares, participen en talleres de formación laboral o accedan a procesos de rehabilitación.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES

El valor de la Ayuda Escolar 2025 es de $85.000 por hijo, aunque puede variar según el régimen de asignación y la zona donde te encuentres. Se trata de un pago único anual que busca aliviar el impacto económico del ciclo lectivo.

El dinero se deposita de manera automática a quienes tienen sus datos familiares y escolares actualizados en la base de ANSES. En los casos donde falta documentación, es necesario presentar el certificado escolar correspondiente.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar

Para iniciar el trámite, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez que accedas:

Ir a la sección "Hijos" y después a "Presentar Certificado Escolar" .

y después a . Descargar el formulario correspondiente para cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen.

Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.

El plazo límite para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información oficial y el acceso directo a los formularios están disponibles en www.anses.gob.ar.