AUH Hijo con Discapacidad: este es el monto confirmado por ANSES para octubre 2025

El organismo previsional informó cuánto cobrarán las familias este mes con la suba de las asignaciones sociales.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad es una de las prestaciones más importantes que otorga el Estado, ya que acompaña de manera económica a las familias que tienen a cargo chicos, chicas o adultos con una condición de discapacidad acreditada.

En octubre de 2025, ANSES actualiza nuevamente los valores de la AUH y sus variantes, siguiendo la fórmula de movilidad que se ajusta según el índice de precios de meses previos. Esto permite que los montos se modifiquen mes a mes en línea con la inflación.

Este beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social que tienen hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para poder cobrarlo, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Pueden acceder quienes ya perciben la AUH tradicional y acreditan la discapacidad de uno de sus hijos, así como también aquellas familias que todavía no la cobran, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.

El titular debe ser padre, madre o tutor a cargo, residir legalmente en Argentina y no tener un empleo formal registrado. Además, como en la AUH general, se exigen los controles de salud y educación correspondientes.

Cómo solicitar la AUH por Discapacidad

El trámite se inicia en ANSES y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se solicita turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.

Monto de la AUH Hijo con Discapacidad en ANSES

Con la suba del 1,88% aplicada en octubre 2025, la AUH por Hijo con Discapacidad pasa a ser de $381.791.

En paralelo, otros valores quedan de la siguiente forma:

AUH tradicional: $117.252

$117.252 Asignación Familiar por Hijo: $58.631

$58.631 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $190.902

Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025

El pago de las asignaciones se organiza según la terminación del DNI:

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8/10

DNI terminados en 1: 9/10

DNI terminados en 2: 9/10

DNI terminados en 3: 13/10

DNI terminados en 4: 14/10

DNI terminados en 5: 15/10

DNI terminados en 6: 16/10

DNI terminados en 7: 17/10

DNI terminados en 8: 20/10

DNI terminados en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9/10

DNI terminados en 1: 13/10

DNI terminados en 2: 14/10

DNI terminados en 3: 15/10

DNI terminados en 4: 16/10

DNI terminados en 5: 17/10

DNI terminados en 6: 20/10

DNI terminados en 7: 21/10

DNI terminados en 8: 22/10

DNI terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

(La asignación por Maternidad se acredita el primer día de pago del calendario).