Balearon por tercera vez a un joven en Mendoza: sobrevivió a ataques anteriores donde murieron tres personas







R. “El Bebe” C., de 26 años, ingresó al Hospital Carrillo con una herida de bala en el brazo derecho tras ser atacado en Las Heras. Suma su tercer ataque en seis años.

R. “El Bebe” C. ingresó al Hospital Carrillo con una herida de bala en el brazo derecho tras ser atacado en Las Heras.

Durante la madrugada del domingo, R. “El Bebe” C., de 26 años, ingresó al Hospital Carrillo con una herida de bala en el brazo en la localidad de Las Heras, Mendoza. Este es su tercer ataque a tiros en seis años, en medio de un historial marcado por violencia que ya se cobró tres vidas.

El personal médico informó que la víctima presentaba un orificio de entrada y salida en el brazo derecho, sin lesiones que pusieran en riesgo su vida. R. “El Bebe” C. apenas brindó información sobre lo ocurrido, dificultando la investigación y dejando a la fiscalía con escasas pistas sobre los autores del disparo.

Cómo se encuentra la investigación La balacera ocurrió en la intersección de Calle Lamadrid y Callejón Martino. La fiscalía de turno ya inició la búsqueda de testigos en la zona y la revisión de cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables. Por ahora, el caso permanece bajo análisis y se espera que nuevas declaraciones ayuden a esclarecer el hecho.

PGYONOTQSNBCPIKDKLRBKQAG44 La fiscalía de turno busca testigos y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Historial violento que ya se llevó tres vidas La familia de R. “El Bebe” C. está marcada por episodios de violencia. El 26 de enero de 2020, un grupo de jóvenes llegó a su domicilio en el barrio Espejo y, tras una breve discusión con él, se produjo un tiroteo. Emanuel, su hermano, intentó intervenir y recibió un balazo en el abdomen que resultó fatal, mientras que R. “El Bebe” C. fue herido en una pierna. La víctima declaró en ese momento ante la Justicia: “El problema era conmigo y mi hermano la ligó de arriba”.

Meses antes, otro grupo vinculado a “Los Canavis” (banda criminal familiar) ,había intentado atacar a R. “El Bebe” C., resultando en el asesinato de Alexis Corzo (15) y Daniel Roldán (22) el 18 de noviembre de 2019. La violencia continuó en julio de 2020 cuando Mauricio “Pollito” Sarmiento Alvea, integrante de “Los Canavis”, se sometió a un juicio abreviado por el homicidio de Emanuel, reconociendo su responsabilidad y aceptando una pena de 16 años de cárcel.

Estos hechos reflejan un historial de ataques y disputas que mantiene en alerta a vecinos e investigadores, mientras R. “El Bebe” C. enfrenta nuevamente las consecuencias de la violencia que persigue a su familia desde hace años.

