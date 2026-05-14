Manuel Adorni y Luis Caputo se muestran en Mendoza junto a Alfredo Cornejo + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete y el ministro de Economía participarán este jueves de la inauguración del Parque Solar El Quemado, el primer proyecto aprobado bajo el RIGI que entra en operación. La actividad junto al gobernador mendocino y Horacio Marín se da en medio del intento del Gobierno por recuperar iniciativa política y reforzar los vínculos con aliados provinciales.

Manuel Adorni viaja junto a Luis Caputo a Mendoza.

El Gobierno buscará este jueves volver a exhibir gestión y articulación política con las provincias aliadas con una actividad en Mendoza. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezarán junto al gobernador Alfredo Cornejo y al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, la inauguración del Parque Solar El Quemado, presentado como el proyecto solar más importante del país y el primero aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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La agenda oficial comenzará al mediodía con una recorrida por la subestación eléctrica y los paneles solares del complejo ubicado en Las Heras. Luego, desde las 12.45, se desarrollará el acto central con exposiciones de Marín, Caputo, Cornejo y Adorni. La puesta en escena no es casual. La Casa Rosada intenta recuperar volumen político con actividades vinculadas a la gestión económica y las inversiones privadas, en un contexto atravesado por disputas internas y desgaste en la agenda pública.

La visita a Mendoza también forma parte de la reactivación de las recorridas federales de Adorni, quien en las últimas semanas volvió a sumar actividades fuera de Buenos Aires para reforzar el perfil político de la Jefatura de Gabinete. En ese esquema, Cornejo aparece como uno de los gobernadores con mejor diálogo con la administración de Javier Milei. El mandatario mendocino respaldó varias de las iniciativas económicas impulsadas por la Casa Rosada y mantiene una relación fluida con el equipo económico, especialmente con Caputo. La inauguración del parque solar funciona así como una nueva señal de sintonía entre Nación y Mendoza en momentos en que el Gobierno necesita sostener alianzas parlamentarias y apoyo territorial.

Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo recibe a Manuel Adorni y Luis Caputo en Mendoza. El titular del Palacio de Hacienda es uno de los ministros que más se muestra públicamente junto a Adorni y uno de los funcionarios con mejor vínculo personal y político con el jefe de Gabinete. Ambos vienen compartiendo actividades oficiales y reuniones de coordinación en medio de una etapa en la que la Casa Rosada intenta mostrar cohesión dentro del Gabinete.

De hecho, Adorni recibió el miércoles en Balcarce 50 a los ministros Mario Lugones y Alejandra Monteoliva como parte de una serie de encuentros de gestión que el oficialismo busca exhibir como señal de orden interno. La estrategia apunta a recuperar iniciativa luego de varias semanas dominadas por las denuncias de enriquecimiento ilícito.

En paralelo, el Gobierno apuesta a mostrar al RIGI como una herramienta concreta para atraer inversiones de gran escala. El Quemado se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos que el oficialismo busca exhibir para defender el régimen aprobado junto a la Ley Bases. Según informó YPF Luz, la obra demandó una inversión cercana a los 210 millones de dólares y tendrá una capacidad instalada de 305 MW, con más de 500 mil paneles bifaciales capaces de abastecer a más de 230 mil hogares. Desde el oficialismo sostienen que el parque solar representa una muestra del potencial energético argentino y una validación del esquema de incentivos impulsado por Milei y Caputo. En la Casa Rosada consideran que este tipo de inversiones pueden convertirse en uno de los ejes de la narrativa económica libertaria para los próximos meses, especialmente ante la necesidad de mostrar resultados concretos en materia productiva y generación de infraestructura.