León XIV prepara su visita a la Argentina: buscan que "la mayor cantidad de gente" pueda participar del encuentro

La Iglesia argentina avanza con los preparativos para la llegada del Papa, prevista para noviembre. Según afirman, el Pontífice se mostró “muy entusiasmado” con el viaje y todavía se analizan los lugares donde encabezará los encuentros multitudinarios.

La visita de León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. Mientras se ultiman los detalles de la gira que realizará por Latinoamérica durante noviembre, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron un encuentro con el Papa para avanzar en la organización de su paso por el país.

La gira latinoamericana comenzará en Uruguay y finalizará en Perú , con la Argentina como una de sus escalas. Según los preparativos en marcha, el Pontífice permanecerá en territorio nacional entre el 8 y el 11 de noviembre , con actividades previstas en Buenos Aires y Córdoba .

Durante la semana, León XIV recibió en el Vaticano a Marcelo Colombo , arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina , y a Raúl Pizarro , obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado.

Luego de la audiencia, Colombo brindó detalles sobre los preparativos en diálogo con la periodista Pamela Francescato, desde el Vaticano, para la pantalla de C5N. El presidente de la CEA contó que León XIV está “muy entusiasmado” con la posibilidad de viajar a Latinoamérica y señaló que durante el encuentro analizaron las distintas alternativas que permanecen bajo estudio.

Uno de los principales aspectos que todavía deben definirse es el lugar donde se realizará el encuentro multitudinario entre el Papa y los fieles. El objetivo de los organizadores es encontrar un espacio que permita el acceso de la mayor cantidad posible de personas.

El Papa se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina para preparar su visita.

Entre las posibilidades apareció inicialmente el Estadio Monumental, aunque su capacidad podría resultar insuficiente para la convocatoria esperada. De todos modos, Colombo aclaró que por el momento no existe ningún sitio descartado.

La 9 de Julio y el Monumento a los Españoles entre las alternativas

Además del estadio de River Plate, entre las opciones que se analizan figuran la avenida 9 de Julio y el sector del Monumento a los Españoles, dos espacios abiertos que permitirían ampliar considerablemente la cantidad de asistentes.

La elección dependerá también de las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para organizar una visita de estas características. En ese sentido, Francescato informó que durante los primeros días de septiembre llegará a la Argentina un equipo procedente del Vaticano para trabajar sobre el terreno en los últimos preparativos.

La comitiva deberá evaluar cuestiones vinculadas con las medidas de seguridad, los procedimientos de evacuación y los recorridos que realizará León XIV durante su estadía en Buenos Aires y Córdoba.

La reunión con la Conferencia Episcopal Argentina

La audiencia entre el Papa y las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina también permitió conversar sobre el sentido que la Iglesia pretende darle a la visita.

Durante el encuentro, León XIV manifestó su entusiasmo por el viaje y demostró estar al tanto de las diferentes alternativas que se encuentran bajo análisis para organizar las actividades en el país.

Desde el Episcopado destacaron especialmente la intención de que la presencia del Pontífice tenga un carácter eminentemente pastoral y que su impacto no quede limitado únicamente a los días en los que permanezca en territorio argentino.

La intención es que la visita deje frutos tanto para la vida de la Iglesia como para la sociedad argentina, mientras continúan las definiciones sobre los escenarios, los recorridos y el operativo que acompañará a León XIV durante su paso por el país.