Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de la cuota de noviembre 2025 de las Becas Progresar, un programa destinado a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
Becas Progresar: ANSES comenzaron los depósitos correspondientes a noviembre
El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
-
Hasta qué monto reciben los jubilados el bono de $70.000 en diciembre 2025
-
ANSES retoma el calendario de pagos: quiénes cobran desde hoy, 15 de diciembre
Su objetivo es garantizar el derecho a al aprendizaje y fortalecer la inclusión en los niveles obligatorios y superiores del sistema vigente. En este sentido, la Secretaría de Educación, junto con la entidad previsional, ya establecieron los montos y fechas de cobro según la terminación de DNI de los titulares. A continuación, conocé los detalles.
El monto de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.
Es importante destacar que el pago solo alcanza a quienes aún no completaron el esquema 2025. Además, el beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda convocatoria acceden a 6 cuotas.
Quiénes acceden a las Becas Progresar
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 16 y 24 años, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.
Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.
Calendario de pagos de las Becas Progresar
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre
- DNI terminados 4 y 5: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados 6 y 7: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre
- Temas
- ANSES
- Becas Progresar
- educación
Dejá tu comentario