Becas Progresar: ANSES comenzaron los depósitos correspondientes a noviembre

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

ANSES ya activó su calendario de pagos y se ordena según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de la cuota de noviembre 2025 de las Becas Progresar, un programa destinado a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

Su objetivo es garantizar el derecho a al aprendizaje y fortalecer la inclusión en los niveles obligatorios y superiores del sistema vigente. En este sentido, la Secretaría de Educación, junto con la entidad previsional, ya establecieron los montos y fechas de cobro según la terminación de DNI de los titulares. A continuación, conocé los detalles.

ANSES.jpg El monto de las Becas Progresar El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

Es importante destacar que el pago solo alcanza a quienes aún no completaron el esquema 2025. Además, el beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda convocatoria acceden a 6 cuotas.

Quiénes acceden a las Becas Progresar Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 16 y 24 años , con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.

, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería. Ser argentino nativo o naturalizado , con al menos dos años de residencia .

, con al menos . La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.

en instituciones reconocidas oficialmente. Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.

según la edad. Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular. Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad. Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica. Calendario de pagos de las Becas Progresar DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre

DNI terminados 4 y 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados 6 y 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre