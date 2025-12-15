Más de dos décadas después de su estreno, esta película sigue siendo una de las comedias románticas más queridas por el público y hoy vuelve a encontrar nuevos espectadores gracias a HBO Max. Con una historia simple, personajes entrañables y un romance que se construye a fuego lento, logró atravesar generaciones sin perder encanto.
La comedia romántica de HBO Max que se estrenó hace más de 20 años y aún sigue vigente
Una demostración de que el paso del tiempo no afecta a las obras que tuvieron un fuerte impacto en el público.
Esa historia confirma que el paso del tiempo no siempre juega en contra. La película es Tienes un e-mail, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, y dirigida por Nora Ephron.
De qué trata Tienes un e-mail, la clásica película que sumó HBO Max
La historia gira en torno a Kathleen Kelly, dueña de una pequeña y cálida librería infantil de barrio, y Joe Fox, heredero de una poderosa cadena de librerías que amenaza con dejarla fuera del negocio. En la vida real, ambos son rivales directos y apenas pueden tolerarse.
Sin embargo, sin saberlo, Kathleen y Joe mantienen una relación virtual bajo identidades anónimas a través de correos electrónicos. En ese espacio digital, se muestran tal como son, comparten miedos, sueños y reflexiones, y comienzan a enamorarse.
La película construye su encanto a partir de ese contraste entre la competencia feroz y la intimidad inesperada, combinando romance, humor y una mirada nostálgica sobre los comienzos de internet y las relaciones humanas.
HBO Max: tráiler de Tienes un e-mail
HBO Max: elenco de Tienes un e-mail
- Tom Hanks
- Meg Ryan
- Greg Kinnear
- Parker Posey
- Jean Stapleton
