15 de diciembre 2025 - 14:30

La comedia romántica de HBO Max que se estrenó hace más de 20 años y aún sigue vigente

Una demostración de que el paso del tiempo no afecta a las obras que tuvieron un fuerte impacto en el público.

Un clásico de las comedias románticas llegó a la plataforma.

Imagen: HBO Max

Más de dos décadas después de su estreno, esta película sigue siendo una de las comedias románticas más queridas por el público y hoy vuelve a encontrar nuevos espectadores gracias a HBO Max. Con una historia simple, personajes entrañables y un romance que se construye a fuego lento, logró atravesar generaciones sin perder encanto.

Esa historia confirma que el paso del tiempo no siempre juega en contra. La película es Tienes un e-mail, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, y dirigida por Nora Ephron.

Informate más
You've got mail
HBO Max sorprende con una de las películas más aclamadas del género.

De qué trata Tienes un e-mail, la clásica película que sumó HBO Max

La historia gira en torno a Kathleen Kelly, dueña de una pequeña y cálida librería infantil de barrio, y Joe Fox, heredero de una poderosa cadena de librerías que amenaza con dejarla fuera del negocio. En la vida real, ambos son rivales directos y apenas pueden tolerarse.

Sin embargo, sin saberlo, Kathleen y Joe mantienen una relación virtual bajo identidades anónimas a través de correos electrónicos. En ese espacio digital, se muestran tal como son, comparten miedos, sueños y reflexiones, y comienzan a enamorarse.

La película construye su encanto a partir de ese contraste entre la competencia feroz y la intimidad inesperada, combinando romance, humor y una mirada nostálgica sobre los comienzos de internet y las relaciones humanas.

HBO Max: tráiler de Tienes un e-mail

Embed - You've Got Mail (1998) Official Trailer - Tom Hanks, Meg Ryan Movie HD

HBO Max: elenco de Tienes un e-mail

  • Tom Hanks
  • Meg Ryan
  • Greg Kinnear
  • Parker Posey
  • Jean Stapleton

