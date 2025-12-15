La comedia romántica de HBO Max que se estrenó hace más de 20 años y aún sigue vigente + Seguir en









Una demostración de que el paso del tiempo no afecta a las obras que tuvieron un fuerte impacto en el público.

Un clásico de las comedias románticas llegó a la plataforma. Imagen: HBO Max

Más de dos décadas después de su estreno, esta película sigue siendo una de las comedias románticas más queridas por el público y hoy vuelve a encontrar nuevos espectadores gracias a HBO Max. Con una historia simple, personajes entrañables y un romance que se construye a fuego lento, logró atravesar generaciones sin perder encanto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esa historia confirma que el paso del tiempo no siempre juega en contra. La película es Tienes un e-mail, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, y dirigida por Nora Ephron.

You've got mail HBO Max sorprende con una de las películas más aclamadas del género. Imagen: HBO Max De qué trata Tienes un e-mail, la clásica película que sumó HBO Max La historia gira en torno a Kathleen Kelly, dueña de una pequeña y cálida librería infantil de barrio, y Joe Fox, heredero de una poderosa cadena de librerías que amenaza con dejarla fuera del negocio. En la vida real, ambos son rivales directos y apenas pueden tolerarse.

Sin embargo, sin saberlo, Kathleen y Joe mantienen una relación virtual bajo identidades anónimas a través de correos electrónicos. En ese espacio digital, se muestran tal como son, comparten miedos, sueños y reflexiones, y comienzan a enamorarse.

La película construye su encanto a partir de ese contraste entre la competencia feroz y la intimidad inesperada, combinando romance, humor y una mirada nostálgica sobre los comienzos de internet y las relaciones humanas.

HBO Max: tráiler de Tienes un e-mail Embed - You've Got Mail (1998) Official Trailer - Tom Hanks, Meg Ryan Movie HD HBO Max: elenco de Tienes un e-mail Tom Hanks

Meg Ryan

Greg Kinnear

Parker Posey

Jean Stapleton