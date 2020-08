Beirut: ¿qué se sabe hasta ahora sobre las explosiones en el puerto?

Los dos estallidos destruyeron el puerto y devastaron barrios enteros de Beirut, haciendo añicos los cristales de las ventanas a varios kilómetros a la redonda. Según fuentes, las autoridades del puerto y los servicios de aduanas y de seguridad estaban al corriente de que había material químico peligroso, pero se acusaban mutuamente de ser responsables. Por lo tanto, en declaraciones a la radio francesa Europe 1, el jefe de la diplomacia libanesa, Charbel Wehbé, anunció el jueves la creación de un comité de investigación que tiene cuatro días para dar un informe detallado sobre las responsabilidades.

"Tienen solo cuatro días, como máximo, para suministrarnos un reporte detallado sobre la responsabilidad, para decirnos cómo, quién, qué y dónde. Sobre esta base, se tomarán decisiones judiciales", resaltó el funcionario, y agregó: "Tomamos todo al más alto nivel de seriedad. Los ministros insistieron en que aquellos que resulten culpables de este crimen atroz de negligencia serán sancionados. Lo prometo".

Por su parte el líder del partido progresista socialista y jefe de la comunidad drusa libanesa, Walid Jumblatt, pidió que se haga una investigación internacional, afirmando que no tiene ninguna confianza en las autoridades del Líbano. "No hay confianza en un comité de investigación local o en este gobierno. Pedimos un comité de investigación internacional para descubrir la verdad sobre cómo ocurrió este incidente", resaltó Jumblatt, citado por el diario An Nahar online.

Esta tragedia tuvo lugar en un país sumido en una crisis económica gravísima, con una inédita depreciación de la moneda, hiperinflación, despidos masivos y drásticas restricciones bancarias. Sus efectos se han visto agravados aún más por la pandemia de coronavirus Covid-19, que ha obligado a las autoridades a confinar a la población durante más de tres meses. “Incluso con el coronavirus y todo lo que pasó en el país, siempre mantuve la esperanza. Pero ahora se acabó, ya no tengo esperanza", dijo Tala Masri, una voluntaria, mientras quitaba cristales rotos de una acera de un barrio cercano al puerto.

Varias ciudades del país se han ofrecido a acoger a familias que se hayan quedado sin vivienda. El patriarcado católico maronita ha anunciado por su parte que abrirá los monasterios y las escuelas religiosas.