Beirut: filmaban un video para una novia y captaron el momento exacto de la explosión

CASAMIENTO EN BEIRUT EXPLOSIÓN

"Me estuve preparando para mi gran día dos semanas. Estaba feliz al igual que otras chicas. Me voy a casar, pensaba, mis padres estarán felices de verme con el vestido blanco" reveló a la prensa Israa Seblani sobre el día de la tragedia. "Lo que sucedió aquí con la explosión no hay palabras para explicarlo. Me siento muy triste" advirtió sobre lo que sintió en ese momento, "me sorprendió, me preguntaba qué pasó. ¿Voy a morir?".

En tanto el número de víctimas mortales y desaparecidos por la explosión que sacudió el martes Beirut se eleva a 135 y a más de 5.000 los heridos. Las autoridades de ese país declararon el estado de emergencia durante dos semanas en Beirut, calificada de “zona catastrófica”. Según se informó oficialmente 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto originaron las explosiones por no tener medidas de seguridad adecuadas.