Beneficios ANSES: cómo aprovechar el reintegro de hasta el 25% a fin de junio 2026

Jubilados, pensionados y otros beneficiarios pueden acceder a descuentos en supermercados y comercios adheridos. Qué requisitos hay que cumplir.

Los titulares de prestaciones de ANSES pueden acceder a descuentos y reintegros en comercios adheridos mediante el programa Beneficios ANSES.

Los titulares de prestaciones pagadas por ANSES todavía pueden aprovechar durante los últimos días de junio los descuentos del programa Beneficios ANSES , una iniciativa que ofrece reintegros en compras realizadas en comercios adheridos de todo el país.

El sistema permite acceder a descuentos de hasta el 25% en determinados rubros y puede combinarse con promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales participantes. Los reintegros se aplican sobre operaciones realizadas con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación o mediante medios de pago adheridos, respetando los topes y condiciones establecidos para cada promoción.

El programa Beneficios ANSES reúne promociones acordadas entre el organismo y distintas empresas para que quienes cobran prestaciones previsionales y sociales puedan acceder a descuentos en supermercados, farmacias, indumentaria, combustibles, electrodomésticos, turismo y otros rubros.

Cada comercio determina el porcentaje de descuento, el tope de reintegro y los días de vigencia de la promoción. Una vez realizada la compra con el medio de pago habilitado , el reintegro se acredita según las condiciones de cada empresa o entidad.

El beneficio no requiere inscripción previa. Los descuentos se habilitan automáticamente para quienes perciben una prestación alcanzada por el programa y utilizan el medio de pago correspondiente. Las promociones pueden consultarse desde el portal oficial de ANSES, donde también figura el listado actualizado de comercios adheridos, bancos participantes y beneficios disponibles en cada provincia.

supermercado PORTADA

Quiénes pueden acceder al reintegro del 25% de ANSES

El programa está destinado a distintos grupos de beneficiarios que cobran prestaciones administradas por ANSES:

jubilados y pensionados

titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

titulares de la Asignación por Embarazo

beneficiarios de Pensiones No Contributivas

titulares de prestaciones por desempleo y otras asignaciones alcanzadas por el programa

Para acceder a las promociones es necesario percibir una prestación incluida dentro del programa y utilizar la tarjeta de débito o el medio de pago exigido por cada comercio. En algunos casos, además del descuento propio de Beneficios ANSES, es posible sumar promociones bancarias, lo que permite incrementar el ahorro final.

anses

Bancos adheridos: Cómo sumar descuentos con BNA+, MODO y Galicia

Durante el cierre de junio siguen vigentes promociones que pueden combinarse con Beneficios ANSES según las condiciones de cada entidad financiera. Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Nación tienen acceso a un 5% de reintegro adicional en las compras realizadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO.

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y de $20.000 por mes, y es acumulable con los descuentos del programa Beneficios Capital Humano - ANSES, por lo que el ahorro final puede ser mayor La promoción es válida únicamente para clientes que cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación y respeten las condiciones publicadas para cada supermercado adherido.

Por otro lado, el Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito. En supermercados, el beneficio tiene un tope de reintegro de $20.000 por mes, mientras que para farmacias y ópticas el límite es de $12.000 mensuales. Las promociones varían según el comercio adherido y el medio de pago utilizado.

MODO.png Billetera MODO

Supermercados con Beneficios ANSES: Topes y descuentos en Carrefour y Día

Carrefour ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados adheridos al programa. El beneficio se aplica en compras realizadas en las sucursales participantes y cuenta con un tope de reintegro de $35.000 por compra. No es acumulable con otras promociones comerciales de la cadena y excluye algunos rubros, como carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas.

En el caso de Supermercados Día, el beneficio también es del 10% de descuento, pero funciona bajo reintegro. El programa establece un tope de $2.000 por transacción y, a diferencia de Carrefour, puede acumularse con otras promociones vigentes del supermercado. El descuento alcanza a todos los productos incluidos dentro de la promoción publicada por la empresa.

Antes de efectuar la compra conviene revisar las bases y condiciones publicadas por cada supermercado para verificar qué productos participan de la promoción y cuál es el ahorro disponible.