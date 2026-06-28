Calendario de cobros de ANSES: ¿Quiénes cobran en la semana del 29 de junio al 4 de julio?

El cronograma del organismo atraviesa una semana de transición. Solo un grupo de beneficiarios tiene pagos programados.

La última semana entre junio y julio tendrá muy pocos pagos de ANSES.

ANSES publicó el cronograma oficial correspondiente a la transición entre junio y julio 2026. A diferencia de otros meses, la semana comprendida entre el 29 de junio y el 4 de julio tendrá una actividad reducida en materia de pagos, ya que el calendario de junio finaliza durante esos días y el de julio empieza recién la semana siguiente.

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Esta situación responde a la distribución de las fechas de cobro establecida por el organismo, que además contempla la organización del calendario durante la primera quincena de julio. Por ese motivo, la mayoría de las prestaciones no tendrá acreditaciones entre el martes 30 de junio y el sábado 4 de julio.

Quienes perciben jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios pueden consultar el cronograma oficial desde la página de ANSES o mediante Mi ANSES , donde figura la fecha exacta de pago según la prestación y la terminación del DNI.

Fechas de cobro confirmadas según la terminación del DNI

Durante la semana del 29 de junio al 4 de julio solo hay una fecha de pago prevista dentro del calendario oficial.

el lunes 29 de junio cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo y cuyos DNI terminan en 8 y 9

Con esa acreditación concluye el cronograma correspondiente al mes de junio.

A partir del martes 30 de junio ya no quedan pagos generales pendientes correspondientes a junio y tampoco empiezan las liquidaciones de julio. Entre el 30 de junio y el 4 de julio ANSES no programó pagos masivos para las principales prestaciones sociales.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cobros de jubilaciones y pensiones en esta semana

Los jubilados y pensionados son los únicos beneficiarios que tienen un pago previsto durante esta semana. Con su acreditación queda completamente cerrado el calendario previsional correspondiente a junio. Las jubilaciones de julio todavía no comienzan a abonarse.

Según confirmó ANSES, el cronograma correspondiente a julio dará inicio el martes 8 de julio, cuando comiencen los pagos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Los haberes de julio llegarán además con el aumento del 2,15% establecido por la fórmula de movilidad mensual. Con esa actualización:

jubilación mínima : $411.959,33

: $411.959,33 jubilación máxima: $2.770.941,09

Los jubilados que perciben la mínima seguirán cobrando el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará $481.959,33 durante julio. Las fechas detalladas del nuevo cronograma comenzarán a aplicarse recién desde la segunda semana del mes.

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Asignaciones familiares y planes sociales: cronograma de pago

Durante la semana comprendida entre el 29 de junio y el 4 de julio no habrá pagos correspondientes a la AUH. Ese calendario comenzará a desarrollarse durante la semana siguiente, respetando las fechas oficiales publicadas por el organismo.

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Además de la actualización del 2,15%, quienes reciben la AUH continuarán percibiendo, cuando corresponda, beneficios compatibles como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que se acreditan automáticamente junto con la prestación principal.

En todos los casos, ANSES recuerda que no es necesario realizar ningún trámite para cobrar las prestaciones. Los depósitos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Los beneficiarios pueden consultar en cualquier momento la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o utilizando el calendario disponible en el sitio web oficial del organismo.