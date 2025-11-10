Beneficios ANSES: cómo siguen los descuentos para jubilados en noviembre 2025

El organismo previsional tiene una serie de promociones exclusivas en distintos rubros y comercios adheridos.

El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos y reintegros en compras para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones . Esta iniciativa permite acceder a rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y tiendas de productos básicos.

El programa no requiere inscripción previa ni trámites adicionales, ya que los descuentos se aplican de manera automática al momento del pago. Además, no genera costos para el Estado, ya que los descuentos son financiados por los supermercados y bancos participantes.

El programa Beneficios ANSES funciona como una herramienta de ahorro para jubilados y pensionados. Los descuentos se activan al utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de haberes en comercios adheridos . Algunos comercios aplican límites por compra . En farmacias y ópticas , los descuentos también alcanzan hasta el 20% , dependiendo del establecimiento.

El programa Beneficios ANSES incluye una amplia red de comercios en todo el país:

La cobertura territorial del programa permite que los beneficios lleguen a pequeños negocios locales, además de las grandes cadenas. Esto facilita el acceso a descuentos para jubilados y pensionados en todas las regiones del país, sin importar su ubicación geográfica.

Tiendas de barrio : Más de 7.000 locales adheridos en todas las provincias.

Farmacias y ópticas : Descuentos de hasta 20% en productos seleccionados.

Supermercados : Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más, Josimar.

Monto de las jubilaciones de ANSES en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre 2025. Los beneficios recibieron un ajuste del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Además, ANSES mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Los montos actualizados para noviembre de 2025, con el ajuste del 2,1%, son los siguientes:

Jubilación mínima : $333.157,28 (con bono: $403.157,28).

Jubilación máxima : $2.241.604,19.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.498,32 (con bono: $336.498,32).

Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87).

Cuándo cobro la jubilación en noviembre 2025

ANSES estableció un calendario de pagos para noviembre de 2025, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo