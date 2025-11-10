ANSES empieza a depositar las jubilaciones de noviembre 2025: qué pasa con el bono de $70.000

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de $70.000 a quienes cobren la mínima.

Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) activó su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 . Este, como es habitual, respeta la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, por decisión del Gobierno, las jubilaciones aumentarán un 2,08% , de acuerdo al dato de la inflación de septiembre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Y, con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de titulares.

A través de las resoluciones 338/2025 y 339/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las prestaciones de ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo :

Jubilación mínima: $403.085,39 ( $333.085,39 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 ( $266.468,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $303.159,77 ( $233.159,77 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.241.568,43

¿Se mantiene el bono de $70.000?

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo, que se acredita de forma automática junto a las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.085,39.

En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Mientras que, quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.085,39 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas