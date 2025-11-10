SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de noviembre 2025 - 10:15

Confirmado: estos son todos los aumentos de ANSES que se perciben a partir de hoy

Ya se conoce el calendario y los montos actualizados, para que los adultos mayores del sistema previsional cobren en el ante último mes del año.

El organismo previsional comenzó con los pagos de noviembre 2025.

Con la actualización de haberes ya confirmada, el cronograma de pagos de ANSES para el mes de noviembre 2025 ya se puso en marcha para que ningún beneficiario se quede sin su prestación ni sus beneficios adicionales en el contexto económico actual.

Las acreditaciones de los pagos empiezan hoy para todos los que terminen su DNI con un 1 o 0. De esta manera, el organismo puede organizar mejor los trámites para que todo se lleve a cabo de manera ordenada.

Monto de las jubilaciones de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,08% siguiendo la inflación registrada en septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $333.085,39, mientras que el haber máximo llega a $2.241.349,35.

De todas formas, si se sigue otorgando el refuerzo adicional, quienes perciben la jubilación mínima pasarán a cobrar $403.085,39 en noviembre. Este refuerzo está pensado para jubilados y pensionados con los ingresos más bajos.

¿Se mantiene el bono de $70.000?

Ya se confirmó que el refuerzo extraordinario de $70.000 sigue vigente durante el mes de noviembre, pero sin ningún cambio en su valor.

El Gobierno analiza la continuidad de esta ayuda también en diciembre, mientras que trabaja en un nuevo esquema de movilidad, que comenzaría a regir a partir de 2026. Actualmente el refuerzo se mantiene en el mismo nivel y llega automáticamente junto con el pago mensual.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025

El calendario se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: lunes 10 de noviembre

  • DNI 2 y 3: martes 11

  • DNI 4 y 5: miércoles 12

  • DNI 6 y 7: jueves 13

  • DNI 8 y 9: viernes 14

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: lunes 10

  • DNI 1: martes 11

  • DNI 2: miércoles 12

  • DNI 3: jueves 13

  • DNI 4: viernes 14

  • DNI 5: lunes 17

  • DNI 6: martes 18

  • DNI 7: miércoles 19

  • DNI 8 y 9: jueves 20

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: lunes 24

  • DNI 2 y 3: martes 25

  • DNI 4 y 5: miércoles 26

  • DNI 6 y 7: jueves 27

  • DNI 8 y 9: viernes 28

