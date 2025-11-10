Con la actualización de haberes ya confirmada, el cronograma de pagos de ANSES para el mes de noviembre 2025 ya se puso en marcha para que ningún beneficiario se quede sin su prestación ni sus beneficios adicionales en el contexto económico actual.
Confirmado: estos son todos los aumentos de ANSES que se perciben a partir de hoy
Ya se conoce el calendario y los montos actualizados, para que los adultos mayores del sistema previsional cobren en el ante último mes del año.
Beneficios ANSES: cómo siguen los descuentos para jubilados en noviembre 2025
Cuándo cobro la PUAM de ANSES en noviembre 2025
Las acreditaciones de los pagos empiezan hoy para todos los que terminen su DNI con un 1 o 0. De esta manera, el organismo puede organizar mejor los trámites para que todo se lleve a cabo de manera ordenada.
Monto de las jubilaciones de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,08% siguiendo la inflación registrada en septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $333.085,39, mientras que el haber máximo llega a $2.241.349,35.
De todas formas, si se sigue otorgando el refuerzo adicional, quienes perciben la jubilación mínima pasarán a cobrar $403.085,39 en noviembre. Este refuerzo está pensado para jubilados y pensionados con los ingresos más bajos.
¿Se mantiene el bono de $70.000?
Ya se confirmó que el refuerzo extraordinario de $70.000 sigue vigente durante el mes de noviembre, pero sin ningún cambio en su valor.
El Gobierno analiza la continuidad de esta ayuda también en diciembre, mientras que trabaja en un nuevo esquema de movilidad, que comenzaría a regir a partir de 2026. Actualmente el refuerzo se mantiene en el mismo nivel y llega automáticamente junto con el pago mensual.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025
El calendario se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación:
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: lunes 10 de noviembre
DNI 2 y 3: martes 11
DNI 4 y 5: miércoles 12
DNI 6 y 7: jueves 13
DNI 8 y 9: viernes 14
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
-
DNI 0: lunes 10
DNI 1: martes 11
DNI 2: miércoles 12
DNI 3: jueves 13
DNI 4: viernes 14
DNI 5: lunes 17
DNI 6: martes 18
DNI 7: miércoles 19
DNI 8 y 9: jueves 20
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
-
DNI 0 y 1: lunes 24
DNI 2 y 3: martes 25
DNI 4 y 5: miércoles 26
DNI 6 y 7: jueves 27
DNI 8 y 9: viernes 28
