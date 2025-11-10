Cuándo cobro la PUAM de ANSES en noviembre 2025







Conocé las fechas de pago oficiales de esta prestación, dirigida a quienes no perciben una jubilación.

Los beneficiarios de la PUAM de ANSES recibirán un bono de $70.000 este mes.

Hoy, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar los haberes correspondientes a noviembre a gran parte de sus beneficiarios. Esto incluye a los de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), una prestación dirigida a adultos mayores que no perciban una jubilación.

Recientemente, el organismo anunció la modernización del trámite para acceder a la pensión. Los beneficiarios deberán acceder a la app Mi ANSES y actualizar y validar sus datos de contacto y de los vínculos familiares. Luego podrán solicitar la PUAM al completar un formulario y deberán esperar a que el organismo lo revise.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de la PUAM en noviembre Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibieron un 2,1% de aumento, debido a que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los cobros se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Es por ello que en noviembre, los titulares de la PUAM obtendrán un total de $266.442,16. Sin embargo, quienes reciban haberes menores a la jubilación mínima, también accederán al bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000; por lo que el valor final de la pensión equivale a $336.442,16.

Jubilados y Pensionados Freepik Cuándo cobro la PUAM en noviembre 2025 Los beneficiarios de la PUAM recibirán sus haberes durante las mismas fechas de cobro de aquellos jubilados que reciban haberes menores al mínimo establecido, que son las siguientes según el calendario de pagos de ANSES:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

