Lali Espósito anunció el lanzamiento en vinilo de su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama"

A través de sus redes sociales la cantante compartió un teaser con la noticia y confirmó que la edición contiene dos canciones extras respecto a la versión digital y en cd.

Lali Espósito sorprendió a sus fans con el anuncio del futuro lanzamiento de su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama" en vinilo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales la cantante compartió un teaser con la noticia y confirmó que la edición contiene dos canciones extras respecto a la versión digital y en cd.

" El demonio y su regalito antes de la navidad para cerrar el tremendo año de este álbum . NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA en Vinilo!!!! Un sueño. A fin de mes en disquerías del país y en mi tienda oficial!!!", escribió.

El lanzamiento original del sexto álbum de estudio cuuenta con 15 canciones, entre ellas, colaboraciones con Miranda! , Duki y Dillom .

Embed - LALI on Instagram: "El demonio y su regalito antes de la navidad para cerrar el tremendo año de este álbum NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA en Vinilo!!!! Un sueño A fin de mes en disquerias del país y en mi tienda oficial!!!"

Con una identidad sonora poderosa y letras que exploran lo oscuro, lo sensual y lo incómodo sin filtros. El disco fue escrito junto a Mauro De Tomasso, BB ASUL y Galán .

"LALI: la que le gana al tiempo", el esperado documental de Netflix ya tiene su primer tráiler

En otras noticias sobre Lali, Netflix confirmó la semana pasada el lanzamiento de LALI: la que le gana al tiempo, un documental sobre la cantante, el cuál estará disponible a partir del 4 de diciembre.

Registrado durante los últimos años con acceso total y exclusivo, el documental ofrece una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público. Este recorrido íntimo culmina con un hito histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Lali_ La que le gana al tiempo _ Tráiler oficial _ Netflix

La película documental es dirigida por Lautaro Espósito, quien no solo es el director artístico del proyecto musical de Lali, sino que también fue testigo y documentó de cerca todo su camino de vuelta.