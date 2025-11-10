Lali Espósito sorprendió a sus fans con el anuncio del futuro lanzamiento de su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama" en vinilo.
Lali Espósito anunció el lanzamiento en vinilo de su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama"
A través de sus redes sociales la cantante compartió un teaser con la noticia y confirmó que la edición contiene dos canciones extras respecto a la versión digital y en cd.
-
"LALI: la que le gana al tiempo", el esperado documental de Netflix ya tiene su primer tráiler
-
La miniserie de Netflix llena de suspenso e intriga que es ideal para una jornada de maratón
A través de sus redes sociales la cantante compartió un teaser con la noticia y confirmó que la edición contiene dos canciones extras respecto a la versión digital y en cd.
"El demonio y su regalito antes de la navidad para cerrar el tremendo año de este álbum. NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA en Vinilo!!!! Un sueño. A fin de mes en disquerías del país y en mi tienda oficial!!!", escribió.
El lanzamiento original del sexto álbum de estudio cuuenta con 15 canciones, entre ellas, colaboraciones con Miranda!, Duki y Dillom.
Con una identidad sonora poderosa y letras que exploran lo oscuro, lo sensual y lo incómodo sin filtros. El disco fue escrito junto a Mauro De Tomasso, BB ASUL y Galán.
"LALI: la que le gana al tiempo", el esperado documental de Netflix ya tiene su primer tráiler
En otras noticias sobre Lali, Netflix confirmó la semana pasada el lanzamiento de LALI: la que le gana al tiempo, un documental sobre la cantante, el cuál estará disponible a partir del 4 de diciembre.
Registrado durante los últimos años con acceso total y exclusivo, el documental ofrece una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público. Este recorrido íntimo culmina con un hito histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.
La película documental es dirigida por Lautaro Espósito, quien no solo es el director artístico del proyecto musical de Lali, sino que también fue testigo y documentó de cerca todo su camino de vuelta.
- Temas
- Lali Espósito
- Música
Dejá tu comentario