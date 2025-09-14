Beneficios ANSES para jubilados: cuáles son los comercios en los que pueden acceder hasta a un 20% de descuento

El programa ofrece reintegros y promociones exclusivas para que los adultos mayores puedan ahorrar en sus compras diarias, sin gestiones ni trámites adicionales.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes de ANSES.

En medio de un contexto económico desafiante, donde cada peso cuenta, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) busca acompañar a los jubilados y pensionados con oportunidades de ahorro . Además del pago de haberes y los aumentos periódicos, el organismo puso en marcha distintas iniciativas para favorecer el consumo de quienes forman parte del sistema previsional.

Una de esas herramientas es el programa Beneficios ANSES , que permite acceder a reintegros y descuentos en una amplia red de comercios de todo el país. La propuesta apunta a que los adultos mayores puedan comprar productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de limpieza, a precios más accesibles y con promociones especiales simplemente utilizando la tarjeta donde cobran su prestación mensual.

Beneficios ANSES es un programa de descuentos diseñado por el Ministerio de Capital Humano , en conjunto con la entidad previsional, especialmente para jubilados y pensionados con el objetivo de cuidar su bolsillo. A través de este esquema, los titulares de prestaciones pueden acceder a promociones en más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, incluyendo grandes cadenas de compra, farmacias, perfumerías y comercios de barrio.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes, por lo que no es necesario inscribirse ni presentar cupones. Entre las ofertas vigentes, se destacan un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en productos de limpieza e higiene personal, lo que representa un alivio considerable en los gastos mensuales.

Beneficios ANSES: cuáles son los comercios adheridos

Los descuentos de Beneficios ANSES se encuentran disponibles en miles de locales de todo el país. Entre las principales cadenas de supermercados participantes figuran Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Josimar y La Anónima, que ofrecen un 10% de descuento en las compras realizadas con la tarjeta de débito asociada a la prestación.

Además, quienes cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional utilizando sus tarjetas de débito o crédito y pagando con QR a través de la aplicación BNA+. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se suma a los descuentos generales del programa.

A su vez, el plan incluye miles de comercios más pequeños adheridos a nivel provincial y local, que otorgan hasta un 20% de descuento en rubros como limpieza, perfumería y productos de cuidado personal. Para conocer el listado completo, ingresá al sitio web oficial del organismo.