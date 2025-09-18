Beneficios ANSES: quiénes pueden aprovechar hasta un 20% de descuento en las últimas semanas de septiembre 2025







Gracias a este programa, un grupo de beneficiarios del organismo no tendrá que preocuparse por no poder comprar insumos esenciales.

El programa de Beneficios ANSES está dirigido especialmente a los adultos mayores.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece a algunos de sus beneficiarios un programa de promociones para ahorrar en distintos rubros. Se trata de los Beneficios ANSES, a través de los que ellos podrán acceder a varios descuentos de entre el 10% y el 20%.

Para poder obtener estos beneficios, los titulares deberán presentar su DNI y la tarjeta de débito con la que reciben sus haberes mensuales. De esta manera, cada vez que abonen alguna compra con ese medio de pago, se les acreditará el descuento correspondiente.

Qué son los Beneficios ANSES

El programa Beneficios ANSES consiste en descuentos y reintegros que se podrán utilizar en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

Gracias a estos no solo podrán comprar artículos de venta general a menor precio, sino también de perfumería y limpieza.

Quiénes pueden acceder Jubilados y pensionados Quiénes cobran el jueves 27 de febrero y quiénes el viernes 28. Este programa de beneficios está dirigido especialmente a los jubilados y pensionados del organismo pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para que puedan acceder a la compra de insumos. No obstante, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también pueden obtener estas promociones. Cómo obtener hasta un 20% de descuento con ANSES Los beneficiarios de ANSES que utilicen las promociones de este programa podrán acceder a un 20% de descuento en compras realizadas en perfumerías, farmacias y negocios de limpieza para el hogar. Este es uno de los rubros más importantes de los Beneficios ANSES, ya que promueve el cuidado personal y de la salud.

