Los jubilados de ANSES pueden acceder a un crédito de hasta $3.000.000 en septiembre 2025

Banco Nación y Banco Provincia ofrecen préstamos personales con cuotas fijas, plazos de hasta 72 meses y acreditación rápida para beneficiarios de la entidad.

Desde este mes, se habilitaron líneas de financiamiento para jubilados y pensionados con montos elevados, simulador online y aprobación en 48 horas.

Septiembre 2025 llegó con una noticia esperada para millones de argentinos que forman parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) . Además del aumento que se aplica a través de la nueva fórmula de movilidad y los bonos extras, este mes se activaron líneas de crédito en el Banco Nación y el Banco Provincia , dos de las entidades más importantes del país.

La iniciativa tiene un impacto directo en uno de los sectores más vulnerables de la población: los jubilados y pensionados . Quienes, ahora pueden acceder a préstamos personales de hasta $3.000.000 , con cuotas fijas, tasas preferenciales y acreditación rápida.

Además, los fondos se depositan directamente en la cuenta donde se cobran los haberes, lo que permite disponer del dinero de forma ágil y sin trámites complicados. ¡Descubrí cómo solicitarlos!

Si bien ANSES no está directamente relacionado a los créditos, aquellos beneficiarios que cobran en estos bancos tienen acceso al financiamiento. Sin embargo, es importante que conozcan las diferencias clave antes de solicitar uno. En primer lugar, el Banco Nación fijó el monto máximo disponible en $3.000.000 , mientras que el Banco Provincia estableció un tope de $2.500.000 . En ambos casos se puede elegir un plazo de entre 12 y 72 meses , con cuotas fijas que permiten prever el gasto mensual y organizar mejor el dinero.

Otra distinción está en los tiempos de acreditación: el Nación suele aprobar y depositar los fondos en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y el Provincia informa un tiempo promedio de hasta 48 horas desde la confirmación. Si bien ambas son rápidas, quienes necesiten disponer del dinero con mayor urgencia podrían inclinarse por la primera opción.

También pueden variar las tasas de interés y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) según el perfil de cada solicitante, por lo que resulta clave comparar las alternativas.

Requisitos para acceder a los créditos

Si bien se trata de líneas pensadas para titulares de ANSES, no todos los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos por los bancos. Para acceder, es necesario:

Ser titular de una jubilación, pensión, AUH o SUAF.

Cobrar los haberes mensuales en el Banco Nación o el Banco Provincia .

o el . Contar con CUIL activo , clave digital y una cuenta bancaria habilitada en la entidad correspondiente.

, y una en la entidad correspondiente. Tener más de 18 años y residir en Argentina .

y residir en . Presentar un historial crediticio positivo, sin deudas impagas o moras vigentes. Aunque los préstamos estén dirigidos a sectores que dependen de ANSES, los bancos realizan un análisis individual del perfil financiero de cada uno antes de aprobar el crédito.

Simulador de créditos

Una de las herramientas más útiles para quienes evalúan solicitar un préstamo es el simulador online disponible en las páginas web y aplicaciones móviles de los bancos. Esta función permite calcular de forma inmediata el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés aplicada y el Costo Financiero Total. Además, pueden utilizarse cuantas veces sea necesario y son gratuitos.

Para ponerlo en práctica, el usuario ingresa el monto que desea solicitar, selecciona un plazo de devolución de entre 12 y 72 meses, y el sistema muestra automáticamente el resultado. Por ejemplo, en el caso del Banco Provincia, un crédito de $1.000.000 a 72 meses expresa una cuota fija estimada de $66.508,24 mensuales.

Banco Nación y Banco Provincia: cómo pueden solicitar los créditos los jubilados

El trámite es completamente digital, lo que evita filas en sucursales y facilita el acceso a quienes tienen movilidad reducida o viven lejos de los centros urbanos. Sin embargo, también podés iniciar la gestión online y finalizarla de forma presencial. El procedimiento varía según la entidad:

Banco Provincia

Ingresá al home banking con usuario y clave. Seleccioná la opción “Préstamos” y luego el simulador. Indicá el monto y el plazo deseado. Confirmá la solicitud de manera digital. Esperá la acreditación en la cuenta en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación