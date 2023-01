El bicibandido se reconoció violento y confirmó que recibe amenazas

El bicibandido, que es oriundo de San Martín, explicó que su objetivo siempre fue "mostrar lo que sufre la gente en bicicleta en la calle, ya sea estando en una ciclovía o en la calle normal", pero que "no pretende ni jamás pretendí representar a ningún ciclista ni a la sociedad ciclista". Durante la entrevista que le brindó a Argenzuela, repasó distintas situaciones donde se vio en peligro por el accionar de los vehículos en la calle: "Lo peor que me pasó fue un camión que me adelantó, frenó en la esquina, lo pasé, me quiso adelantar de nuevo pero me tira el camión encima y me toca la bocina. Yo me subí a la vereda porque sino me pasaba por encima".

bicibandido

Entre las distintas explicaciones, el ciclista se refirió al video viralizado donde se pelea con la policía. El hombre contó que estaba en Loma Hermosa cuando un auto lo pasó "a 2 centímetros y a más de 70 kilómetros por hora". "Tuve la mala elección de ir y, cuándo lo agarró el semáforo en rojo, le rompí el espejo con una cadena de la bicicleta. Me corrió hasta un operativo cercano y la policía decidió defender al espejito y no mi vida".

"En este momento la estoy pasando un poco mal por todas las amenazas" comentó el bicibandido sobre las reacciones que hubo en las redes sociales por los videos y aseguró que lo más preocupante son las filtraciones de sus datos personales: "Más allá de que queda en Twitter y no va a salir de ahí, se filtró mi número de documento, mi dirección, mi número de teléfono y el de mis familiares. La situación está pesada y voy a hacer la denuncia".

Finalmente, tuvo un mensaje tanto para los otros transeúntes de la Ciudad y para la gestión de tránsito. El ciclista aseguró que los automovilistas y colectiveros "deberían tener más empatía" porque él en bicicleta "no tiene carrocería que lo proteja". "Ayer salió la secretaria de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires a pronunciarse por la viralización de estos videos. Aseguró que la infraestructura es segura y que hay controles pero esto no es verdad. No hay ningún control", reclamó el bicibandido.