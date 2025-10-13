Un nuevo fin de semana largo en octubre 2025 pero sólo para algunos: el feriado que pocos saben que existe







Octubre trae una pausa inesperada: nuevos feriados locales en Buenos Aires abren la puerta a escapadas, descanso y planes fuera de la rutina.

El calendario de octubre suma un feriado extra en la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes buscan un descanso inesperado y bienvenido. Depositphotos

En un contexto donde los feriados se vuelven aliados para desconectar, muchos miran el calendario en busca de respiros. Octubre, con su ritmo acelerado, guarda una sorpresa que podría convertirse en la escapada perfecta para miles. La clave está en mirar más allá de los feriados nacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El próximo 20 de octubre marca una pausa especial en algunos rincones de la provincia de Buenos Aires. Con decretos locales que celebran aniversarios fundacionales, varias localidades gozarán de un descanso extra que podría traducirse en movimiento turístico, reuniones familiares o simplemente un día menos de rutina.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Algunas localidades bonaerenses suman feriados en octubre por aniversarios fundacionales y sorprenden con nuevas chances de disfrutar un descanso extra. Freepik

A qué se debe el feriado del 20 de octubre de 2025 El feriado del 20 de octubre no forma parte del calendario nacional, pero tiene plena vigencia en determinadas zonas bonaerenses. La localidad de José C. Paz, por ejemplo, celebra su aniversario fundacional en esa fecha, por lo que declara jornada no laborable para su población.

También Pirovano, localidad del partido de Bolívar, suma su propio festejo con igual resultado: comercios cerrados, escuelas sin clases y vecinos organizando actividades comunitarias. Estos feriados comunales están avalados por normativas provinciales y reflejan la diversidad de celebraciones locales.

Si bien el alcance territorial es limitado, estas jornadas abren una ventana para el descanso, el turismo de cercanía o la visita a familiares. En un mes cargado de obligaciones, cualquier fin de semana largo se vuelve una oportunidad que muchos no quieren dejar pasar. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados