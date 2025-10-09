Otra teoría infundada de Donald Trump relacionó las causas del autismo con la circuncisión







Junto a su secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. sostuvieron que un analgésico prescripto para las embarazadas y una temprana circuncisión en los niños, podrían favorecer una mayor tasa de casos de TEA.

El presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Otra teoría infundada sobre el autismo, fue expresada este jueves por el presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. En esta ocasión vinculada a la circuncisión y al medicamento para el dolor suministrado tras este procedimiento.

"No tomes Tylenol si estás embarazada y cuando el bebé nazca, no le des Tylenol", dijo Trump durante una reunión de gabinete. Kennedy añadió que "hay dos estudios que muestran que los niños circuncidados temprano tienen el doble de tasa de casos de autismo (...). Es muy probable porque se les da Tylenol".

Especialistas expertos ridiculizaron esta afirmación al señalar que "el estudio citado por los defensores de esta teoría está plagado de errores y que es otro ejemplo más de la inclinación de Kennedy por la pseudociencia".

"Nada de esto tiene sentido", le dijo a la prensa la profesora y experta en autismo de la Universidad de Boston Helen Tager-Flusberg. "Ninguno de los estudios ha demostrado que darle Tylenol a los bebés esté relacionado con un mayor riesgo de autismo", añadió.

El último estudio publicado en la revista científica JAMA, no encontró vínculo entre el Tylenol y el autismo A las mujeres embarazadas, las asociaciones médicas les recomiendan tomar con moderación analgésicos que incluyan acetaminofén, el ingrediente activo de Tylenol. El análisis más riguroso hasta la fecha, publicado el año pasado en la revista científica JAMA, no encontró ningún vínculo.

En cuanto a la teoría de la circuncisión, el artículo más citado que fue publicado por investigadores daneses en 2015, estaba "lleno de fallos" que fueron señalados por otros científicos en ese momento, dijo David Mandell, psiquiatra de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Aunque algunos estudios han sugerido una posible asociación del autismo con el acetaminofén durante el embarazo, ningún vínculo causal ha sido probado.