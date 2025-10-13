La provincia de Buenos Aires aprobó un programa para abordar la violencia en el ámbito laboral de la salud







El Ministerio de Salud bonaerense formalizó la creación de un plan integral destinado a prevenir y erradicar situaciones de violencia dentro del sistema sanitario.

El ministro Nicolás Kreplak firmó la Resolución 7517 que aprueba el programa para prevenir y abordar violencias en el ámbito laboral sanitario.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aprobó el Programa de Abordaje Integral de las Violencias en el Ámbito Laboral en Salud, una iniciativa elaborada por la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, según la Resolución 7517 publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El programa busca promover una política de cuidados que permita prevenir, detectar y actuar frente a hechos de violencia en entornos laborales del sistema sanitario, en línea con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

Violencia en el Hospital de Pacheco El programa se alinea con el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso.

Marco legal y fundamento del programa La resolución se basa en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que garantiza el acceso a la salud en todos sus aspectos, así como en la Ley N° 15.477, que otorga al ministro de Salud la competencia para desarrollar acciones necesarias al cumplimiento de los objetivos de gobierno. Además, se toma como referencia el Decreto N° 413/20 y sus modificaciones, que establecen la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Salud y las responsabilidades de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud.

Río Negro Médicos.jpg La iniciativa busca prevenir, detectar y actuar frente a hechos de violencia en entornos laborales del sistema sanitario. El Semanal

Objetivos del Programa La iniciativa apunta a prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia, promoviendo una cultura laboral basada en el respeto mutuo y la dignidad del trabajador. Se incluyen modalidades de violencia por razón de género y otros tipos de acoso, de acuerdo con lo estipulado por el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Argentina mediante la Ley Nacional N° 27.580. La resolución establece la notificación al Fiscal de Estado, la comunicación a organismos internos como SINDMA y la publicación en el Boletín Oficial, asegurando que el programa sea de conocimiento de todos los actores del sistema de salud bonaerense. El ministro Nicolás Kreplak firmó la medida, consolidando la política de prevención y abordaje integral de las violencias en los espacios laborales de la salud.