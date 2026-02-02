Bono de Anses en febrero: cambia el tope de ingresos para jubilados y pensionados + Seguir en









El organismo previsional confirmó el pago adicional a este grupo de beneficiarios y anunció las nuevas condiciones para poder recibirlo.

ANSES en febrero: cómo impactan los aumentos en el bono de $70.000

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que los jubilados y pensionados recibirán un aumento en febrero de 2026, correspondiente al ajuste por movilidad mensual, que se contempla en el Decreto 274/2024. Tal como lo dicta la ley, dicho incremento toma como referencia el último índice de inflación.

La decisión de aumentar las prestaciones, de acuerdo a las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que provee el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), permite que este sector de la población no pierda tanto poder adquisitivo frente a esta variación.

ANSES billetes.webp El impacto de la movilidad previsional en el refuerzo de febrero Si bien el bono extraordinario que reciben los jubilados y pensionados no tiene actualización mensual como la prestación de base, impacta en el cálculo del refuerzo. Como el valor del haber mínimo aumenta, también se eleva el límite de ingresos que determina si se cobra el bono completo, si corresponde un proporcional o si se queda fuera del beneficio. Por el momento, el monto total del refuerzo seguirá siendo de $70.000.

Cuál es el nuevo tope de ingresos para acceder al bono completo o proporcional El INDEC reportó en enero que, durante el último mes de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 2,8%. Por lo tanto, la jubilación mínima pasará a ser de $359.080,70 en febrero. Sumando los $70.000 del refuerzo completo, el total a cobrar será de $429.080,70.

jubilados anses.jpg Depositphotos Este monto representa el tope máximo del bono: para cobrarlo completo, se debe percibir hasta un haber mínimo y, en caso de cobrar un poco más, se deposita un monto proporcional para alcanzar esa suma. Por ejemplo, si se cobra $400.000, el proporcional tendría un valor de $29.080,70. De esta manera, quienes perciban un monto superior a esta cifra quedan fuera del beneficio.

Montos confirmados: cuánto cobrás en febrero según tu haber mensual ANSES confirmó que las jubilaciones y pensiones recibirán un 2,8% de aumento en febrero, por lo que los montos quedan de la siguiente manera: Jubilación mínima: $359.081,79 ($429.219,42 con el bono)

Jubilación máxima: $2.416.275,65.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $287.403,48 ( $357.403,48 con el bono)

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.478,04 ( $321.478,04 con el bono)

Pensión para madres de siete hijos: $359.081,79 ($429.219,42 con el bono)

