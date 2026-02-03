Reforma constitucional, achicamiento del Estado y unicameralidad: los objetivos La Libertad Avanza en Buenos Aires para 2027

Cambios en la Carta Magna provincial, la eliminación del Senado, límites al endeudamiento, una reforma electoral y una reorganización del Estado son algunas de las iniciativas libertarias. Sin mayoría legislativa, apuestan a instalar el debate y convertirlo en eje de campaña para el año próximo.

La Libertad Avanza (LLA) comenzó a analizar en la provincia de Buenos Aires un paquete integral de reformas que incluye una eventual modificación de la Constitución bonaerense , la transformación de la Legislatura en un sistema unicameral , cambios en la representatividad política , cambios en el sistema electoral , una reorganización administrativa , el achicamiento estructural del Estado , un blindaje legal de la propiedad privada , propuestas de políticas de seguridad y un rediseño territorial que podría incluir la unificación o división de municipios.

“El mandato de La Libertad Avanza es impulsar reformas profundas en cada ámbito que le toque gobernar. Por eso estamos trabajando en una reforma integral de la Constitución provincial que contemple, entre otros puntos, la eliminación del Senado, la defensa irrestricta de la propiedad privada y el compromiso con el contribuyente, estableciendo límites al gasto público y al endeudamiento”, afirmó a Ámbito el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja .

En el espacio libertario sostienen que la iniciativa no apunta a una resolución inmediata ni a la presentación de proyectos inminentes en la Legislatura, sino a instalar una discusión estructural de cara a 2027 . “LLA no llega a la provincia de Buenos Aires para ser parte del proceso político de los últimos 25 años, que para nosotros fue de decadencia. Venimos a cambiar el eje de la discusión”, sintetizó una fuente partidaria. Desde ese diagnóstico, aseguran que la política bonaerense “se retroalimenta de un sistema que no funciona para la gente” y que, lejos de reformar el Estado para hacerlo más eficiente, “lo mantiene ineficiente porque eso le conviene a la política”.

Por debajo del ruido cotidiano de la confrontación entre la Casa Rosada y el peronismo bonaerense, en La Libertad Avanza comenzó a tomar forma una discusión estratégica de fondo: la posibilidad de impulsar una reforma integral de la Constitución provincial como herramienta para bajar de manera vertical el gasto público y rediseñar la arquitectura del Estado .

Según reconstruyeron fuentes del espacio, las conversaciones preliminares cuentan con el aval del presidente Javier Milei , de la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA a nivel nacional, Karina Milei, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . En el esquema libertario, ese respaldo resulta clave para habilitar una discusión de este alcance.

En el armado bonaerense interpretan que el escenario electoral abrió una grieta inesperada en el histórico bastión peronista. El triunfo libertario en octubre, tras haber revertido una derrota previa de más de trece puntos, alimentó la hipótesis de que en 2027 no solo será posible disputar la Gobernación, sino también aspirar a una composición legislativa que permita alterar reglas de juego que consideran funcionales al statu quo. La provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población y del producto bruto del país. Gobernarla o reformarla implica intervenir sobre el núcleo del poder político argentino.

El endurecimiento del diagnóstico se aceleró tras la aprobación del endeudamiento provincial, sancionada en diciembre con acuerdos transversales en ambas cámaras. Para el espacio libertario, aquella votación confirmó que el sistema político bonaerense “se autoprotege mediante negociaciones cruzadas, reparto de cargos y preservación de cajas”. Desde entonces, aseguran, no habrá negociación con el peronismo durante los próximos dos años.

Javier Milei elecciones 2025 Javier Milei buscará ganar la provincia de Buenos Aires en 2027. E news

En ese contexto, la reforma constitucional se presenta como una bandera política para ordenar la discusión pública y la estrategia electoral, más que como una iniciativa con viabilidad legislativa inmediata. Hoy, La Libertad Avanza cuenta con nueve senadores sobre un total de 46 y 21 diputados sobre 92. Es la principal fuerza opositora, pero está lejos de las mayorías agravadas que exige la Constitución bonaerense para habilitar una reforma de este tipo. Esa limitación explica por qué el proyecto se piensa como eje de campaña hacia 2027.

El primer hito de ese proceso será un congreso partidario provincial, previsto para el primer semestre del año, con fecha aún sin definir, que funcionará como puntapié inicial del debate. El encuentro se organizará en comisiones temáticas, con participación de dirigentes de distintos distritos. “Queremos reforzar las bases y construir las propuestas con tiempo, para llegar a 2027 con un programa real de transformación de la provincia”, explican en el espacio.

La reforma constitucional no será presentada como un ejercicio teórico, sino como una herramienta política "para exponer las resistencias de los demás partidos a los cambios que propone el espacio" y dejar en claro ante el electorado el rumbo que La Libertad Avanza busca para Buenos Aires. En ese marco, admiten que muchas de las iniciativas no lograrán hoy el aval de la Legislatura, pero sostienen que formarán parte central del discurso de campaña de los eventuales candidatos a gobernador en 2027. Entre los nombres que circulan aparecen el propio Pareja, el ministro del Interior Diego Santilli y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, sin descartar la irrupción de una figura inesperada si el escenario político lo exige.

Reforma constitucional como columna vertebral

El eje ordenador de la discusión es una eventual reforma de la Constitución bonaerense. En LLA son conscientes de que las chances de lograr consenso legislativo hoy son prácticamente nulas, pero entienden que el debate cumple una función estratégica: ordenar el programa, construir identidad y marcar diferencias con el modelo vigente. “Queremos una Constitución ágil y clara”, repiten en el espacio.

Uno de los puntos más disruptivos es la transformación de la Legislatura. La provincia tiene un sistema bicameral con dos estructuras administrativas completas. La propuesta libertaria es avanzar hacia un esquema unicameral, con el argumento de que el actual modelo duplica funciones, recursos y circuitos de negociación, encarece el funcionamiento del Estado y facilita mecanismos de bloqueo cruzado. “En Nación tiene sentido que haya dos cámaras: la baja representa al pueblo y la alta a las provincias. En Buenos Aires, el senador y el diputado hacen lo mismo”, explican.

Cámara de Diputados bonaerense Una de las reformas que plantea La Libertad Avanza es convertir la Legislatura bonaerense en unicameral.

La discusión se enlaza con un debate más amplio sobre la representación territorial: la cantidad de legisladores por sección electoral, el peso relativo del conurbano y del interior y la eventual revisión de cómo se distribuyen las bancas en las ocho secciones.

Reforma electoral y achicamiento del Estado

Dentro del paquete institucional, La Libertad Avanza insiste con cambios en el sistema electoral. La Boleta Única de Papel, ya implementada a nivel nacional, aparece como una de las principales banderas (ya presentaron un proyecto en ese sentido en el Senado), junto con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Otro capítulo central es la reorganización administrativa y el achicamiento del Estado. Allí aparecen propuestas como la reducción de ministerios, la eliminación de organismos que consideran superpuestos y una revisión del entramado institucional bonaerense. Las críticas apuntan a la falta de coherencia territorial entre regiones sanitarias y educativas, departamentos judiciales y delegaciones policiales, lo que, según el diagnóstico libertario, genera un Estado fragmentado y con responsabilidades difusas.

Rediseño territorial, seguridad y propiedad privada

La agenda incluye también una revisión del esquema de seguridad, con la eliminación o redefinición de las policías comunales y la concentración de la responsabilidad en el gobernador. “Queremos que la seguridad sea claramente una responsabilidad provincial”, explican.

Kicillof policía.JPG El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

A eso se suma un rediseño territorial que contempla la posible división de municipios superpoblados del conurbano y la unificación de distritos del interior con baja densidad. La discusión promete resistencias, ya que toca estructuras políticas históricas y se vincula tanto con la representatividad legislativa como con la eficiencia del gasto público.

El espacio a la vez busca reforzar de manera explícita la inviolabilidad de la propiedad privada y limitar constitucionalmente el endeudamiento provincial. Tras la reciente toma de deuda, sostienen que el endeudamiento se convirtió en una herramienta para postergar reformas de fondo. “Queremos que si la Provincia toma préstamos, el pago no supere la gestión del gobernador que los contrajo”, explican.

El último eje es la incorporación más clara del principio de legítima defensa. La intención es reducir la discrecionalidad judicial y limitar la penalización de quienes actúan en defensa de su vida o de sus bienes.

Ese tono de confrontación quedó explícito en la reciente Derecha Fest, donde Pareja lanzó un mensaje sin matices: “No se confundan, el enemigo no está adentro; lo tenemos afuera. Es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo a las familias y a nuestros jóvenes. En la provincia de Buenos Aires, el último reducto del kirchnerismo, La Libertad Avanza va a gobernar en 2027”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/2016342355972927561?s=20&partner=&hide_thread=false Acabo de presentar al mejor presidente de la historia @JMilei en la Derecha Fest. Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses. Y vamos a construir una… pic.twitter.com/O4B2hGmNE7 — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 28, 2026

Días atrás, Pareja reforzó esa línea en redes sociales, donde sostuvo que La Libertad Avanza busca “dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires” y “construir una provincia de cero”, con el objetivo explícito de “terminar con el último reducto K”.

La Constitución bonaerense establece un procedimiento riguroso para su modificación, que requiere mayorías agravadas en la Legislatura y validación popular. En La Libertad Avanza lo saben: sin un respaldo electoral robusto, ninguna reforma de esta magnitud es viable. Por eso, más que en el trámite jurídico, el énfasis está puesto en la construcción política y electoral de cara a 2027.