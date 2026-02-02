ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y asignaciones

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,85% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a febrero 2026 . Este, como es habitual, respeta la terminación del DNI de los beneficiarios y se activará el próximo lunes 9 ; aunque se verá interrumpido por el feriado de Carnaval y retomará con normalidad el miércoles 8.

Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,85% en este segundo mes del año, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados .

Las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,85% en febrero, correspondiente al dato de la inflación de diciembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo, por lo que recibirán $429.254,35 ($359.254,35 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). La máxima, por su parte, quedó en $2.417.441,64 sin refuerzo.

El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos. Estas se organizan de acuerdo a la terminación del DNI de sus beneficiarios.

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

En cuánto quedaron las pensiones de ANSES y fechas de cobro

El aumento de 2,85% y el bono extraordinario de $70.000 también alcanza a las pensiones. De esta manera, los montos quedan así:

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 ( $287.403,48 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.478,05 ($251.478,05 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Y las fechas de cobro son:

Pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

AUH y SUAF, montos y fechas de pago en febrero

Al igual que las pensiones y jubilaciones, las asignaciones familiares aumentarán un 2,8% en febrero 2026. De esta manera, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $129.096 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($103.276,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $420.354, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $64.554, y la de Hijo con Discapacidad los $210.186, al igual que del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La Asignación por Embarazo recibirá $129.096; mientras que, las Asignaciones de Pago Único (APU) por Nacimiento y Adopción serán de $449.888, y la de matrimonio de $112.668.

El calendario de pagos de estas prestaciones quedó de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas