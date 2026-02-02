La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a febrero 2026. Este, como es habitual, respeta la terminación del DNI de los beneficiarios y se activará el próximo lunes 9; aunque se verá interrumpido por el feriado de Carnaval y retomará con normalidad el miércoles 8.
ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y asignaciones
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,85% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
-
ANSES: conocé el cronograma completo de pagos para febrero
-
El trámite clave de ANSES que sí o sí tenés que conocer
Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,85% en este segundo mes del año, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.
Las fechas y montos que van a cobrar jubilados de ANSES en febrero
Las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,85% en febrero, correspondiente al dato de la inflación de diciembre que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo, por lo que recibirán $429.254,35 ($359.254,35 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). La máxima, por su parte, quedó en $2.417.441,64 sin refuerzo.
El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos. Estas se organizan de acuerdo a la terminación del DNI de sus beneficiarios.
Jubilaciones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8: 20 de febrero
- DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
En cuánto quedaron las pensiones de ANSES y fechas de cobro
El aumento de 2,85% y el bono extraordinario de $70.000 también alcanza a las pensiones. De esta manera, los montos quedan así:
-
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 ($287.403,48 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.478,05 ($251.478,05 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Y las fechas de cobro son:
Pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8: 20 de febrero
- DNI terminados en 9: 20 de febrero
Pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
AUH y SUAF, montos y fechas de pago en febrero
Al igual que las pensiones y jubilaciones, las asignaciones familiares aumentarán un 2,8% en febrero 2026. De esta manera, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $129.096 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($103.276,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $420.354, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $64.554, y la de Hijo con Discapacidad los $210.186, al igual que del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La Asignación por Embarazo recibirá $129.096; mientras que, las Asignaciones de Pago Único (APU) por Nacimiento y Adopción serán de $449.888, y la de matrimonio de $112.668.
El calendario de pagos de estas prestaciones quedó de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo
- Temas
- ANSES
- calendario de pagos
Dejá tu comentario