Cuotas pendientes de Créditos Anses: cómo consultar las que faltan y fechas de pago

El organismo otorgó una guía para aquellos afiliados que aún deban cuotas de los créditos otorgados durante la gestión presidencial pasada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los pasos a seguir para que los beneficiarios de créditos personales, otorgados durante el gobierno anterior, puedan consultar el valor de sus cuotas. La iniciativa busca aportar mayor transparencia a quienes aún mantienen deudas vigentes con el organismo.

De acuerdo con lo comunicado por ANSES, el débito de las cuotas se realiza entre el 1 y el 10 de cada mes, por lo que se recomienda contar con saldo suficiente en la cuenta bancaria asociada para evitar cargos por mora. Cabe destacar que la primera cuota del préstamo suele ser más alta, ya que incluye los costos correspondientes al seguro de garantía.

Los Créditos ANSES son préstamos que fueron otorgados durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, un período en el que el organismo puso en marcha líneas de crédito que permitían acceder a montos de hasta $1.000.000, con la posibilidad de devolverlos en plazos de hasta 48 cuotas mensuales.

Previo a la pandemia, podían acceder a prestamos diarios jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras prestaciones sociales, con tasas de interés inferiores a las del mercado.

Tras el inicio del gobierno actual, se discontinuaron todas las líneas de crédito vigentes. Sin embargo, todavía hay jubilados y trabajadores que mantienen deudas y deben continuar abonando las cuotas de los préstamos solicitados en ese período.

Cómo consultar las cuotas pendientes y fechas de pago de Créditos Anses

Para consultar el detalle del crédito, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma digital Mi ANSES. El acceso requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú, la opción “Créditos ANSES” permite verificar los préstamos vigentes, conocer el monto y la cantidad de cuotas, modificar la CBU asociada al débito automático y descargar el contrato correspondiente.

Cada cuota debitada se identifica con la leyenda “Normal”. En caso de que el débito no pueda realizarse por falta de fondos, el mes siguiente el sistema descuenta la cuota impaga junto con los intereses correspondientes, además de la cuota vigente. En estas situaciones, la operación figura como “Mora” en el resumen bancario.

Este mecanismo permite un mejor control y seguimiento de los préstamos otorgados por ANSES, ya que facilita el acceso a información actualizada sobre el estado de las deudas y ayuda a evitar cargos adicionales por demoras en el pago. Por ese motivo, se recomienda realizar consultas periódicas y mantener actualizados los datos bancarios para quienes continúan abonando estos créditos.