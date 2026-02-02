Febrero arranca con calor extremo y alertas por tormentas en AMBA y el resto del país: cómo sigue el clima + Seguir en









El inicio de febrero trae temperaturas muy altas y fenómenos intensos en varias provincias. El SMN advierte sobre alertas por calor extremo, tormentas y vientos fuertes.

Alerta por calor extremo y tormentas en gran parte del país marca el inicio de febrero, con contrastes climáticos entre el centro, el este y la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que febrero inicia con un escenario de contrastes climáticos. El centro y este del país enfrentan jornadas de calor extremo, mientras quela Patagonia permanece bajo alerta roja por altas temperaturas y precipitaciones, algunas con actividad eléctrica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes se presenta con alertas meteorológicas activas en buena parte del territorio nacional. Las regiones más afectadas serán el norte y centro, bajo advertencia por tormentas con nivel amarillo. En Cuyo, el alerta amarilla rige por fuertes vientos, según detalla el SMN.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se espera una máxima de 34°C y una mínima de 23°C, con baja probabilidad de precipitaciones y condiciones de humedad que aumentan la sensación térmica. Los datos oficiales reflejan que la capital podría acercarse a los umbrales para una tercera ola de calor si persisten estos valores en los próximos días.

calor Del lado izquierdo, el mapa de alertas por tormentas y vientos. Del lado derecho, el mapa de calor extremo. SMN Qué zonas patagónicas y del centro del país permanecen bajo alerta El sur de Mendoza, el oeste de Neuquén y el centro-oeste de Río Negro están bajo alerta amarilla por vientos fuertes. El mismo nivel de advertencia, pero por tormentas, rige para el norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero, norte y centro de Córdoba y este de San Luis. En estas regiones podrían registrarse “tormentas de variada intensidad, con lluvias localmente abundantes, actividad eléctrica intensa, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 75km/h”.

El calor extremo afecta a toda Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, así como Santiago del Estero y Córdoba, bajo alerta amarilla. En el sur de Neuquén, oeste y centro de Río Negro y oeste de Chubut la advertencia es naranja, mientras que en el norte patagónico persiste la alerta roja, el nivel máximo que implica riesgos para la salud de toda la población.

calor extremo La Patagonia continúa bajo alerta roja por temperaturas extremas, el nivel máximo de advertencia que implica riesgos para la salud de toda la población. Getty Images Cómo seguirá el clima durante el resto de la semana La tendencia indica que el bloqueo meteorológico sobre el centro-este del país podría ceder hacia el cierre de la semana, dejando paso a un frente frío y precipitaciones más homogéneas en la región Pampeana. Entre jueves y viernes podrían registrarse “precipitaciones significativas en el área de La Pampa y Buenos Aires”, mientras que el centro y este del país mantendrán calor estable los primeros días. En la Ciudad de Buenos Aires, las máximas podrían variar entre 33°C y 36°C y las mínimas superar los 22°C. Esto mantiene la posibilidad de una nueva ola de calor si se cumplen los criterios de al menos tres días consecutivos en esos rangos. El martes y el viernes podrían registrarse lluvias aisladas, aunque con porcentajes bajos. Cuál es la situación en la Patagonia y el norte del país El norte y centro patagónico tendrán jornadas estables y cálidas con máximas superiores a 30°C, mientras que el sur iniciará la semana con nubosidad, viento y posibles lluvias y nevadas en la cordillera de Santa Cruz. En Chubut, las precipitaciones podrían colaborar con el combate de incendios forestales, aunque no se esperan acumulados relevantes. El norte y Cuyo tendrán un breve respiro de las tormentas al inicio, pero se prevé un repunte hacia el cierre de la semana.