¿Podés cobrar de ANSES desde una billetera virtual?

El organismo previsional habilitó la posibilidad de que te depositen los pagos mensuales en otras alternativas bancarias.

ANSES habilitó la posibilidad de cobrar los haberes a través de billeteras virtuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un sistema que permite a los beneficiarios recibir sus haberes a través de billeteras virtuales. Esta modalidad ofrece ventajas como mayor agilidad en el acceso al dinero y la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre los saldos disponibles.

Además, esta nueva modalidad se da en medio del incremento del 2,8% aplicado a las prestaciones de febrero, según lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

ANSES billetes.webp Cómo cobrar de ANSES si tenés una billetera virtual El proceso para cambiar el medio de cobro a una billetera virtual es sencillo y gratuito. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a "Mi ANSES", a través de la página web o la aplicación móvil.

Iniciar sesión con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Consultar prestaciones, turnos y trámites disponibles".

Elegir "Gestionar cobros" y seleccionar la opción para cambiar a una billetera digital.

Confirmar los datos y finalizar el trámite, sin necesidad de acudir a una oficina. Este cambio permite recibir los haberes de manera digital, pagar con QR, enviar fondos o guardarlos en la billetera sin visitar una sucursal bancaria.

Quiénes están habilitados para cobrar desde billeteras virtuales ANSES habilitó esta modalidad para determinados beneficios sociales. Los grupos que pueden acceder son:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Asignaciones familiares (SUAF).

Tarjeta Alimentar.

Programa Hogar para compra de garrafas.

Vouchers educativos y asignaciones por pago único, como matrimonio o nacimiento. Por ahora, las jubilaciones y pensiones contributivas siguen pagándose principalmente en cuentas bancarias tradicionales (CBU), con reglas más estrictas. Las billeteras virtuales habilitadas por ANSES ANSES autorizó el uso de varias billeteras virtuales para el cobro de prestaciones. Cada plataforma ofrece servicios distintos, como rendimientos sobre saldos o facilidades para pagos digitales: Mercado Pago: Líder en el mercado nacional, permite generar rendimientos a través de un fondo común de inversión y tiene amplia aceptación en comercios.

Naranja X: Destaca por su presencia en el interior del país, combina herramientas digitales con atención en sucursales físicas y ofrece intereses atractivos sobre los saldos.

Plus Pagos (Grupo Petersen): Enfocada en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, facilita el pago de programas sociales y servicios públicos locales. Estas plataformas brindan la posibilidad de administrar el dinero de manera digital, evitando traslados a entidades bancarias y simplificando el acceso a los fondos.