Becas Progresar de ANSES: todo lo que tenés que saber sobre las inscripciones 2026

El organismo reafirmó la continuidad de este programa y confirmó los montos y condiciones para acceder a él.

Qué pasará con las Becas Progresar en 2026 y quiénes podrán acceder.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que las Becas Progresar seguirán vigentes durante 2026, asegurando la continuidad del acompañamiento económico para estudiantes. Además, se anticipó que el trámite será completamente digital.

Si bien los montos no reciben actualizaciones desde 2024, continúan representando una ayuda económica clave para miles de estudiantes que buscan sostener y continuar su trayectoria académica, especialmente en un contexto económico complejo como el que viven los argentinos.

anses página.png Becas Progresar ANSES: quiénes puede acceder El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen estudios en instituciones educativas oficiales o privadas reconocidas por el Ministerio de Capital Humano. En situaciones particulares, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el límite de edad puede extenderse hasta los 35 años para ampliar el alcance del beneficio. Está destinado a quienes cursen estudios obligatorios, superiores o instancias de formación laboral.

Montos de las Becas Progresar Se confirmó que el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 y que el esquema de pago se distribuye en 12 cuotas a lo largo del año. Ocho de esos pagos son mensuales y se abona el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera una vez que el estudiante acredita la regularidad académica mediante tres certificaciones institucionales.

Además, se prevén dos cuotas adicionales por mérito académico, destinadas a quienes finalicen el ciclo lectivo en diciembre o febrero sin materias pendientes, y dos cuotas estímulo que se pagan al cierre del año lectivo, condicionadas a la realización de cursos o actividades formativas complementarias.

MI ANSES.webp Becas Progresar 2026: cuándo se abren las inscripciones Si bien la inscripción aún no fue habilitada, las proyecciones oficiales señalan que el período vigente para el trámite sería entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Dentro de ese plazo, los interesados deberán completar la solicitud en tiempo y forma. El trámite es totalmente online y se realiza a través del sitio oficial de Becas Progresar o mediante la aplicación Progresar+, disponible para celulares con Android, donde es necesario cargar los datos personales, académicos y socioeconómicos, seleccionar la línea de beca correspondiente y enviar la solicitud para su evaluación.

