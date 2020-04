Habló Kevin Guerra, detenido por twittear: "Todo esto fue un chiste"

"Todo esto fue un chiste que hice en Twitter, nada más quise compartir un meme. A mi no me falta plata ni nada de eso, todo fue en forma de broma, no como algo real", aseguró Guerra en diálogo con Futurock.

Kevin⚡ on Twitter che que onda los que no cobramos el bono de 10mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no? — Kevin⚡ (@KevinGuerra99) April 8, 2020

"Me empecé a enterar todo este revuelto porque en la tele hablaban sobre el ciberpatrullaje y mucha gente retwitteaba lo que yo había subido. Cuando yo hice este tweet, todo esto se me pasó por alto. Nunca me imaginé que iba a tener esta repercusión, y menos que me iba a jugar en contra como para una causa judicial", agregó.

Guerra también habló acerca del momento en que se enteró de que estaba parado bajo una causa penal: "Yo estaba durmiendo la siesta en lo mi novia, porque estoy cumpliendo la cuarentena ahí, cuando de repente me llama mi mamá super asustada diciéndome que tenía la DDI en la puerta de mi casa. Fue ahí cuando les pedí si se podían acercar a donde yo estaba, y cuando llegaron, me informaron que tenía una causa penal".

Si bien, Guerra fue notificado sobre su situación diciéndole que "la causa que se le adjudica, está caratulada como intimidación pública", pero aún desconoce como continuará todo

"Todavía no me informaron nada al respecto. Ese día firme un papel sin saber qué y en donde me indicaban que me iba a llamar fiscalía, pero hasta el momento no pasó nada de eso. Habrá que esperar en los próximos días o la semana que viene, pero no fue algo grato para mi familia", dijo.

Además, Guerra se defendió diciendo que "no tengo nada que esconder. Quien pueda ver mi twitter va a entender que todo esto es en broma, solo me gusta hacer reír a la gente". Para darle el pié a toda esta noticia, dijeron que yo estoy enojado por el trámite y no se qué".

Pero antes las dudas y confusiones sobre si Guerra había tenido algo que ver realmente con el trámite, él expresó: Sí, yo hice el trámite. El trámite lo hice el 7 de abril, y te confirmaban si te lo daban el 11, por el número de documento, y esta causa penal me la iniciaron el 11. ¿Cómo voy a estar enojado porque no me lo dan, si aún no me lo confirmaron?

De esta manera, el joven de 20 años remarcó el porqué todo esto fue un chiste y que "no pasaba de ahí".

"Esto es un malentendido y yo voy a seguir twitteando si problema, pero con más cuidado la próxima. Ojalá se cierre todo así se aclara de una vez, y que esto queda como algo del pasado nada más", concluyó