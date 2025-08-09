El sorteo del Brinco del domingo 3 de agosto de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.
9 de agosto 2025 - 09:13
Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 10 de agosto
Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 9 de agosto
Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 10 de agosto
El próximo sorteo 1314, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21
Números del sorteo del Brinco del 3 de agosto
- TRADICIONAL:
00 - 01 - 04 - 22 - 37 - 39
- Ganadores con seis aciertos: en esta oportunidad, el pozo quedó vacante.
- Ganadores con cinco aciertos: hubo 8 ganadores, que se llevaron un premio de $525.819,84 cada uno.
- Ganadores con cuatro aciertos: hubo 332 ganadores, que se llevaron un premio de $4.179,13 cada uno.
- Ganadores con tres aciertos: hubo 4670 ganadores, que se llevaron un premio de $700 cada uno.
BRINCO JUNIOR:
08 - 10 - 21 - 26 - 32 - 39
Hubo 25 ganadores con cinco aciertos, que embolsaron cada uno un premio de $1.470.588,24
Brinco: próximo sorteo
- El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 10 de agosto, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.
- Valor de la apuesta: $700
