Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 10 de agosto







Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.

Enterato del nuevo sorteo que se realizará en el Brinco. Foto: LM Neuquén

El sorteo del Brinco del domingo 3 de agosto de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.

El próximo sorteo 1314, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21

Números del sorteo del Brinco del 3 de agosto TRADICIONAL:

00 - 01 - 04 - 22 - 37 - 39

Ganadores con seis aciertos : en esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

: en esta oportunidad, . Ganadores con cinco aciertos: hubo 8 ganadores , que se llevaron un premio de $525.819,84 cada uno .

hubo 8 , que se llevaron un premio . Ganadores con cuatro aciertos: hubo 332 ganadores , que se llevaron un premio de $4.179,13 cada uno .

hubo 332 , que se llevaron un premio . Ganadores con tres aciertos: hubo 4670 ganadores, que se llevaron un premio de $700 cada uno.

BRINCO JUNIOR: 08 - 10 - 21 - 26 - 32 - 39 Hubo 25 ganadores con cinco aciertos, que embolsaron cada uno un premio de $1.470.588,24 Brinco: próximo sorteo El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 10 de agosto, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.

Valor de la apuesta: $700

