SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de agosto 2025 - 09:13

Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 10 de agosto

Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.

Enterato del nuevo sorteo que se realizará en el Brinco.

Enterato del nuevo sorteo que se realizará en el Brinco.

Foto: LM Neuquén

El sorteo del Brinco del domingo 3 de agosto de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.

El próximo sorteo 1314, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21

Informate más

Números del sorteo del Brinco del 3 de agosto

  • TRADICIONAL:

00 - 01 - 04 - 22 - 37 - 39

  • Ganadores con seis aciertos: en esta oportunidad, el pozo quedó vacante.
  • Ganadores con cinco aciertos: hubo 8 ganadores, que se llevaron un premio de $525.819,84 cada uno.
  • Ganadores con cuatro aciertos: hubo 332 ganadores, que se llevaron un premio de $4.179,13 cada uno.
  • Ganadores con tres aciertos: hubo 4670 ganadores, que se llevaron un premio de $700 cada uno.

BRINCO JUNIOR:

08 - 10 - 21 - 26 - 32 - 39

Hubo 25 ganadores con cinco aciertos, que embolsaron cada uno un premio de $1.470.588,24

Brinco: próximo sorteo

  • El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 10 de agosto, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.
  • Valor de la apuesta: $700

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias